Dünya gazetesi basılı yayınına son vermiyor

Dünya gazetesinden basılı yayına son verdiği yolundaki iddiayla ilgili olarak açıklama yapıldı. Söz konusu iddianın yalanlandığı açıklamada "Dünya'nın itibarını zedeleyecek yalan haberlere karşı gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" dendi.

© AFP 2018 / Yasin Akgül Türkiye'nin ünlü mizah dergisi Uykusuz: Ya zam yapacaktık ya da dergiyi kapatacaktık...

Dünya gazetesinin internet sitesinde "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla bir açıklama yayınlandı.

"Bugün bazı internet sitelerinde 'Dünya gazetesinin basılı yayın hayatına son verdiği', 'Medya sektöründen çekildiği' yönünde haberler yer almıştır" hatırlatmasında bulunulan açıklama şöyle devam etti:

— 37 yıldır iş dünyasına rehberlik eden Türkiye'nin ilk ve tek ekonomi gazetesi Dünya, basılı ve dijital yayın hayatına devam etmektedir.

— Her sayısında iş dünyasına ilişkin her türlü haber, yurtiçi ve global ekonomi, politika, şirket haberleri, emtia piyasaları, ihaleler, yasalar ve tebliğler, iş ve mal talepleri, makaleler, uzman ve akademisyenlerce yapılmış araştırma ve incelemelerin yer aldığı Dünya Gazetesi; yayınlandığı sektör ve bölge ekleri ile de okurlar için kaynak yayın olma özelliğini korumaktadır.

— Dünya'nın itibarını zedeleyecek yalan haberlere karşı gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.

Bugün bazı internet sitelerinde yer alan "Dünya Gazetesi'nin basılı yayına son vereceği" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Dünya Gazetesi basılı yayın hayatına devam etmektedir. DÜNYA'nın itibarını zedeleyecek yalan habere karşı gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. — Dünya Gazetesi (@dunya_gazetesi) October 15, 2018

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