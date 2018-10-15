Dolar 5.80'in altında

© AP Photo / Burhan Özbilici Dolar, haftaya 5.90'ın altında başladı

Önceki haftayı 6.10 seviyesinin üzerinde tamamlayan dolar/TL geçen hafta boyunca Türkiye'de tutuklu ABD'li din adamı Andrew Brunson'ın serbest bırakılabileceği ve bu sürecin ABD-Türkiye ilişkilerini olumlu etkileyeceğine yönelik beklentilerle aşağı yönlü bir seyir izledi.

Cuma günü her iki yönlü dalgalanan dolar/TL, karar öncesinde 17 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.8310'a kadar geriledikten sonra kapanışta 5.90 seviyelerinde yer aldı. Kur günün ilk yarısında 5.79 seviyelerine kadar indi. Euro/TL ise 6.72 seviyelerini gördü.

Dünya'nın aktardığı habere göre, dolar/TL 5.7940 ve euro/TL 6.7250 seviyesinden işlem görüyor.