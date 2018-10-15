Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, IMF İcra Direktörü oldu

Türkiye'ye IMF nezdinde ikinci kez doğrudan temsil hakkı tanıyan 'İcra Direktörlüğü' görevini Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Raci Kaya üstlendi. Kaya, 2 yıllık görevi çerçevesinde, Orta ve Doğu Avrupa grubunda bulunan 8 ülkeden sorumlu olacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdinde ikinci kez 'İcra Direktörlüğü' görevini alan Türkiye, 2020'den itibaren de Dünya Bankası İcra Direktörü olacak.

© AA / Metin Aktas Türkiye, IMF’de icra direktörü oldu

AA'nın aktardığı habere göre, 2010 IMF Kota ve Yönetim Reformu çalışmaları neticesinde kurulan ve Türkiye, Avusturya, Çekya, Macaristan, Slovenya, Belarus, Slovakya ve Kosova'nın yer aldığı 8 Avrupa ülkesinden oluşan ülke grubu, 1 Kasım 2012'den itibaren IMF çalışmalarında yer almaya başladı.

Bu kapsamda, 2014-2016 yıllarında Türkiye'ye ilk defa İcra Direktörlüğü görevi verildi. Türkiye böylece IMF programlarını uygulayan bir ülke olma konumundan, karar alıcı pozisyona yükseldi.

2022 yılına kadar geçerli olan grup anlaşması çerçevesinde Türkiye, 2018-2020 döneminde ikinci kez IMF İcra Direktörlüğünü üstlendi.

Türkiye adına bu görevi, IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarının yapıldığı Bali'deki değerlendirmeler sonrası Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Raci Kaya üstlendi. Kaya, 2 yıllık görevi çerçevesinde, Orta ve Doğu Avrupa grubunda bulunan söz konusu 8 ülkeden sorumlu olacak.

RACİ KAYA KİMDİR?

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Albayrak: IMF planı yok, yatırıma odaklandık

IMF İcra Direktörlüğü görevini üstlenen Raci Kaya, 1967 yılında Ankara'da doğdu. Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesinde İktisat alanında yüksek lisansını, ardından Marmara Üniversitesinde doktorasını tamamladı ve 1990 yılında Halk Bankasında Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

Çeşitli banka ve özel kuruluşlarda yöneticilik yaptıktan sonra 2007-2014 yıllarında Aktif Yatırım Bankasında Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2015-Ağustos 2016'da da Ziraat Katılım Bankasında Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev üstlenen Kaya, Mart 2016-2018 tarihlerinde Eximbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Raci Kaya, 17 Ağustos 2016'da Hazine Müsteşar Yardımcısı Vekili, 27 Aralık 2016'da Hazine Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. 14 Ağustos 2018'de Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Kaya, evli ve 2 çocuk babası. Kaya, iyi derecede İngilizce biliyor.