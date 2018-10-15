Rus turistler kış turizminde de tercihlerini Türkiye'den yana kullanacak

Türkiye'nin, bu yılın kış döneminde de Rus turistlerin bir numaralı tatil yeri olduğu bildirildi.

© Fotoğraf : DHA Türkiye yılın ilk 7 ayında en çok Rus turist ağırladı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, 2018-2019 kış döneminde Rusların tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullanacakları belirtildi.

REZERVASYON SAYILARINDA GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Rusların öncelikli tatil yerlerinden Antalya'nın yanı sıra, kış sporlarının da yapıldığı bölgeleri tercih edeceği vurgulanan açıklamada, şimdiden söz konusu döneme ilişkin tatil rezervasyon sayısının geçen yılı geride bıraktığı ifade edildi.

6 MİLYON RUS TURİSTİN ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Ocak ile Eylül ayları arasındaki döneminde Antalya'yı ziyaret eden yaklaşık 11,1 milyon yabancı turistin yüzde 38,83'ünü Ruslar oluşturdu.

Türkiye'yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.