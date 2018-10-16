Kayıt
11:36 16 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    banka, kredi, faiz

    Özel sektörün yurtdışı kredi borcu azaldı

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Özel sektörün ağustos sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 17 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu ise 219.4 milyar dolara geriledi.

    Binali Yıldırım
    © AA / Mustafa Aktaş/Başbakanlık
    Yıldırım: Türkiye özel sektör ile kalkınıyor
    Özel sektörün ağustos sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa ve uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre azalarak sırasıyla 17 milyar dolar ve 219.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

    Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ağustosta bir önceki aya kıyasla 2.6 milyar dolar azalarak 219.4 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1 milyar 959 milyon dolar gerileyerek 17 milyar dolara indi.

    Geçen yılın sonuna göre değerlendirildiğinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 2.4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1.6 milyar dolar azalış gösterdi.

    Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, 2017 yıl sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.6 milyar dolar azaldı. Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 502 milyon dolar azalışla 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 714 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku da 841 milyon dolar düşüşle 3.7 milyar dolar seviyesine indi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.2 milyar dolar arttı. Tahvil stoku 532 milyon dolar yükselişle 7.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

    İşsizlik
    © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
    DİSK-AR: İşsiz sayısı 3.5 milyonu aştı
    Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 926 milyon dolar azalışla 11.7 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 233 milyon dolar artışla 3.4 milyar dolar oldu.

    Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 611 milyon dolar azalarak 152.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yıl sonuna göre 2.5 milyar dolar düşüşle 15.4 milyar dolara geriledi.

    BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 68.7 MİLYAR DOLAR

    tüketici, alışveriş, market
    © AA /
    Yüzde 10 indirim kampanyası 406 ürünü kapsıyor: Pirinç, çay, ayran, rakı, bira...
    Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 219.4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.2'si dolar, yüzde 34.9'u euro, yüzde 3.2'si Türk lirası ve yüzde 1.7'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun (17 milyar dolar) da yüzde 49.5'i dolar, yüzde 33.4'ü euro, yüzde 17'si Türk lirası ve yüzde 0.1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

    Sektör dağılımı incelendiğinde; ağustos sonu itibarıyla, 219.4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 49.5'ini finansal kuruluşların, yüzde 50.5'ini finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 17 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77.8'ini finansal kuruluşların, yüzde 22.2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

    Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 68.7 milyar doları tutarında oldu.

    İlgili konular:

    Emekliler de kredi yapılandırması istiyor: 'İflasımız ekonominin iflası olur'
    'Öğrenciye burs yetmiyor, kredi alanlar daha şimdiden borcu nasıl ödeyeceğini düşünüyor'
    Türk Eximbank, 590 milyon euro kredi aldı
    Mevduat-kredi faiz makası 10 yılın zirvesinde
    Etiketler:
    tahvil hariç özel alacaklılar, euro, dolar, özek sektör, TCMB
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    NATO'nun Batı Balkanlar’daki ilk hava üssü Kuçova
    NATO'nun Batı Balkanlar’daki ilk hava üssüne dönüştürülecek Kuçova'dan kareler
    Karikatür
    Trump, Kuzey Kore sorusuna net cevap veremedi
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet