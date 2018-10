Benzinde devlet zam mı yapacak indirim mi?

© REUTERS / Hannah McKay Akaryakıtta 'pompaya yansımayacak' indirim

Benzinde ve motorinde, zamlar ÖTV ayarlamasıyla 22 Mayıs'tan bu yana pompaya yansıtılmıyor. Eşel mobil adı verilen bu uygulamada zam ihtiyacı ÖTV gelirlerinden karşılanıyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre bu sürede sadece 16 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı kararı ile akaryakıta ÖTV zammı yapıldı. Motorin fiyatı 55, benzin 60 kuruş arttı. Aynı kararla benzin ve motorinde ÖTV tavanları belirlendi. Benzinde bu tavan her litre için 1.99 TL. Devlet, bu tarih itibarıyla her litre benzinde 24 kuruş zammı pompaya yansıtmıyor (22 Mayıs'tan bu yana bu tutar 63 kuruş). ÖTV'den karşılıyor. Halen satılan her litre benzinden 1 TL 75 kuruş ÖTV tahsil ediyor.

ULUSLARARASI PİYASALARDA BENZİNİN FİYATI DÜŞTÜ

© REUTERS / HANNAH MCKAY Akaryakıt fiyatlarına zam iddiası

Şimdi yeni bir durum ortaya çıktı. Uluslararası piyasalarda benzinin fiyatı düştü. Benzine, 35 kuruşluk indirim göründü. Eşel mobil gereği ÖTV'nin 35 kuruş artırılması gerekiyor. Bu durumda benzinde ÖTV tutarı 1 TL 99 kuruşu geçecek ve 2 TL 10 kuruş olacak. Tavanı aşacak. Pompaya ÖTV'den 10 kuruş zam yapılması gündeme gelecek. Yüzde 18 KDV ile 12 kuruş olacak.Devletin başka bir seçeneği daha var. ÖTV'yi 25 kuruş artırabilir, kalan 10 kuruşu indirim olarak pompaya yansıtabilir. KDV ile pompada 12 kuruş indirim olabilir.

Milyonlarca araç sahibinin gözleri Ankara'dan çıkacak karara çevrildi. Devletin, kısa süre içinde zam ya da indirim konusunda karar alması bekleniyor.