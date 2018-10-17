Bakan Albayrak'tan tahvil ihracına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine'den tahvil ihracına 6 milyar dolar talep gelmesine ilişkin olarak açıklama yaptı. Albayrak, "Uluslararası piyasaların Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesi" dedi.

Hazine, bu yılki finansman programı çerçevesinde, uluslararası piyasalarda üçüncü tahvil ihracını gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli tahvil ihracında tutar, 2 milyar dolardı. İhraca yatırımcılardan gelen talep ise, 6 milyar doları aştı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tahvil ihracının sonucunu, ''Türkiye'nin ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirilen politika ve tedbirlerin yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığının göstergesi" olarak değerlendirdi.

Albayrak, ''Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde ihrac tutarının 3 katından fazla gerçekleşen bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemlidir. Atılan adımların ve Yeni Ekonomi Programımızın, küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koymuştur" dedi.

Tahvil ihracının, alınan tedbirlerin başarısının yatırımcılar tarafından teyit edildiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni Ekonomi Programımız kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştıkça, stratejilerimizi ve politikalarımızı hayata geçirdikçe, Türkiye'ye küresel piyasalarda duyulan güven daha da artacak, makroekonomik göstergelerimiz çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır. Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere, Yeni Ekonomi Programımızın temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz.''