Kısa vadeli dış borç 114 milyar dolar

Kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonunda 2017 sonuna göre yüzde 3.6 azalışla 114.3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta 2017 sonuna kıyasla yüzde 3.6 azalarak 114.3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7.4 azalışla 62.3 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 0.4 düşüşle 50.6 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ağustosta 2017 sonuna göre yüzde 14.7 azalarak 15 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3.1 düşüşle 19.0 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6.4 artışla 18 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, haziranda geçen yılın sonuna göre yüzde 21.9 azalarak 10.3 milyar dolara düştü. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları da yüzde 0.6'lık artışla 40.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu ağustosta geçen yılın sonuna göre yüzde 1,8 artarak 22.5 milyar dolara ulaştı. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise yüzde 5.8 azalarak 90.3 milyar dolara geriledi.