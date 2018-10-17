ABD basını: Yaptırımlar Rusya ekonomisinde beklenmedik bir güçlenmeye yol açtı

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre, ABD’nin yaptırımları yüzünden petrol fiyatlarının yükselmesi ve rublenin zayıflamasının Rusya ekonomisi üzerinde beklenenin aksine bir olumlu etkisi oldu.

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The Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin yaptırımlarının Rusya ekonomisi üzerinde beklenmedik bir ilerlemeye yol açtığını yazdı.

Gazetede yer alan makaleye göre, yaptırımlar petrol fiyatlarının yükselmesine ve rublenin zayıflamasına yol açtı, bu durum da başlıca ihracat alanı petrol olan Rusya'nın ekonomisinin güçlenmesine neden oldu.

Washington'ın Tahran'a yönelik yaptırımları nedeniyle ağustos ortalarından itibaren petrolün yüzde 14 oranında pahalanması, Rusya'nın petrol ihracatından gelirini önemli ölçüde arttırdı. Rus petrol şirketleri Rosneft Oil ve Lukoil Oil'in hisseleri bu yıl sırasıyla yüzde 56 ve yüzde 39 oranında yükseldi.

Diğer yandan ruble nisan ayından beri yüzde 25 oranında zayıfladı. Rublenin zayıflığı da Rus mallarının rekabet gücünün artmasını sağladı.

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Geçen yıl petrolün varili Rusya'ya 3.835 ruble kazandırırken, bu yıl geçen yıldan yüzde 40 daha fazla olarak, petrol varil başına 5.262 ruble getirdi.

Rusya'nın yabancı yatırımcıların kontrolündeki özel ve kamu borcu da 2016'dan beri azalarak, yılın ilk çeyreğinde GSYİH'e oranı yüzde 32'ye ulaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Aberdeen Standard yatırım şirketi yetkilisi Viktor Szabo "Rusya için pahalı petrol, zayıf ruble durumu çok daha iyi, zira bütçe açısından bakılacak olursa bu iki katı daha olumlu" dedi.