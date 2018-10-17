Rekabet gücü sıralamasında Rusya 43, Türkiye 61. sırada

Rekabet gücü bakımından Türkiye ise 61. sırada yer alıyor. Türkiye'nin altyapı, sağlık ve inovasyon ekosistemi faktörleri bakımından 'görece güçlü' olduğu ifade edilirken, yüksek enflasyon ve negatif borç dinamiğiyle uğraşan ülkenin ekonomik sıkıntılarının, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlarla daha da arttığı belirtiliyor. Bu yaptırımların ülkede daha da yüksek enflasyon ile döviz krizine sebep olduğuna dikkat çekiliyor.
Küresel Rekabet Gücü Raporu'na göre rekabet gücü bakımından Rusya ise 43. sırada yer alıyor.
MAKROEKONOMİK İSTİKRAR SIRALAMASINDA TÜRKİYE 116, RUSYA 55. SIRADA
Öte yandan ticari savaşlar, artan popülizm ve ulusal çıkarların yeniden ön plana çıkması endekse yansıtılmadı. Raporun hazırlanmasına katkıda bulunan uzmanlardan Saadia Zahidi bazı ülkelerdeki sosyal yapının çökmesi, basın özgürlüğüne yapılan saldırılar ve sağlık hizmetlerinde kaydedilen gerilemenin endişe verici gelişmeler arasında yer aldığını söyledi.
Bu arada raporda kadınların işgücü piyasasına katılımının az olduğuna da dikkat çekildi. Rapora göre Türkiye'deki işgücü piyasasında her 100 erkeğe karşılık sadece 39 kadın bulunuyor. Rapora göre Rusya'da ise bu oran çok daha yüksek. Zira Rusya'daki işgücü piyasasında her 100 erkeğe karşılık sadece 85 kadın yer alıyor.
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