Dolar/TL, gerilemeye devam ediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarının politika yapıcılarının, faiz oranlarını daha da arttırmak gerektiği konusunda büyük ölçüde hemfikir olduklarını göstermesinin ardından dolar/TL'deki düşüş ise sınırlandı.
Kur dün gece 5.5267'ye kadar geriledikten sonra 5.60 civarında işlem görmeyi sürdürüyor.
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İstanbul serbest piyasada dolar 5.6000 liradan, euro 6.4460 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5.5980 liradan alınan dolar 5.6000 liradan satılıyor. 6.4440 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 6.4460 lira olarak belirlendi.
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