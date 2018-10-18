Albayrak: Yeni bir hikaye yazacağız

Albayrak, TOBB Sanayi Odaları Konseyi'nde birlik başkanlarıyla reel ekonomiye ilişkin görüşme gerçekleştirdi.
Bugün TOBB Sanayi Odaları Konseyi’nde, birlik başkanlarımızla reel ekonomiye ilişkin stratejilerimizi paylaştık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 17 октября 2018 г.
16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız. pic.twitter.com/EEZ9C9EbuW
Görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Albayrak, "Bugün TOBB Sanayi Odaları Konseyi'nde, birlik başkanlarımızla reel ekonomiye ilişkin stratejilerimizi paylaştık. 16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız" ifadelerine yer verdi.
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