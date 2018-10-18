Domatesin kilosu tarlada 3, İstanbul'da 8 TL

Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, domates fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mersin'de hasadı başlayan domatesin 3,60 TL'ye satıldığını, İstanbul'daki marketlerden 1 kilogram domates satın almak için ise 8,90 TL ödenmesi gerektiğini belirterek, bu konudaki sorumlunun komisyoncular olmadığını vurguladı.
'SUÇLANAN HEP KOMİSYONCULAR'
Yakın zamanda çıkması beklenen Yeni Hal Yasası'na da değinen Şen, "Yeni hal yasasıyla inşallah haller güçlü kılınır, marketler denetlenir, pazar yerleri denetlenir. Bunların birinci muhatabı, nihai tüketici perakendeciyle görüştüğü için manava, pazara, markete gidiyor halcileri suçluyor. Bunun böyle olmadığını aslında herkes biliyor ama kamuoyunda yeterince yer alamadığımız için maalesef nihai tüketicinin gözünde suçlu olan komisyoncular. Bizler olmasak daha yüksek fiyatlara ürün tüketmek zorunda kalacak. Çünkü haller borsadır, arz-talep dengesinin çakışması ile doğru fiyat ortaya çıkıyor" diye konuştu.
'GİRDİ MALİYETLERİ HESAPLANMIYOR'
Domatesin yüksek fiyatından komisyonlarında rahatsız olduğuna dikkat çeken Şen, sözlerini şöyle devam ettirdi:
'MARKETLERİN KAR MARJININ BELİRLENMESİ GEREKİYOR'
Türkiye'nin dört bir yanında piyasayı takip ettiklerini dile getiren Şen, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan bir süpermarketin fiyat tablosunda inceleme yaptığımız da avokadonun alış fiyatı 2,50 TL, satış fiyatı 19,90 TL. Arada uçurum var. Bu fiyat artışını halde aramaya gerek yok. Buradan ilgili makamlara seslenmek istiyorum; Komisyonumuzu yüzde 4-8 arasında belirleyen ilgili makamlar, marketlerin de alış faturasının üzerinden kar marjının belirlenmesi ve üzerinde satış yapmamaları gerekiyor ki fiyat istikrarı sağlansın. Birilerinin keyfiyetine kalırsa çıkacak sonuç budur. Birilerinin buna dur demesi lazım."
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