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12:33 18 Ekim 2018
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    Patates

    Akşam: Yerli ve milli patates Nahita, dünyaya açılıyor

    © AA /
    Ekonomi
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    Akşam gazetesi, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nün yeni patates çeşitleri keşfi ve ıslah çalışmaları çerçevesinde tescillenen ‘Nahita’nın 'dünyaya açılacağını' duyurdu. Gazete, patates için 'yerli ve milli' tanımlamasını kullandı.

    Yelda Gökdağ'ın imzasıyla yayımlanan haberde, "Türkiye'nin yerli ve milli üretim hamlesi çerçevesinde yapılan teknolojik atılımlar ve ihracatla Türkiye'ye katma değer olarak dönüşü milli ürünlere bir yenisi daha ekleniyor" dendi.

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    © REUTERS / Jung Yeon-je
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    "Bu defa yerli ve milli açılımı tarlada başlatılıyor. İlk aşamada Türkiye'nin kurak iklimli neredeyse tüm illerinde yetişen ancak rekor üretimle patates üretiminin kalbi olarak bilinen Niğde patatesi dünyaya açılacak" ifadesi kullanılan haber, şöyle devam etti:

    — Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce keşfi ve ıslah çalışmaları yapılan 'Nahita' türü patatesin 2019'da 15 ülkede deneme dikimi gerçekleştirilecek. Türkiye 'Nahita' ile birlikte 7 patates türünü daha tescillemişti. 4 yerli patates daha tescillenerek, dünya pazarına açılımı sağlanacak.

    Habere göre konuya ilişkin açıklama AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin'den geldi. Gültekin, Niğde'nin 81 il içinde patates üretiminde rekoru elinde bulundurduğunu açıklayarak" 123 bin 500 hektar alanda 835 bin tonluk üretimle Niğde birinci sırada" diye konuştu.

    Gültekin "Dünya nüfusu her geçen gün artış gösteriyor. İnsan nüfusunun artışıyla birlikte doğal kaynakların sürekliliğini sağlamak ve gelecek nesillere gıda güvenliği yönünden tüketilebilir gıda sağlamak insanların en önemli amacı olarak ortaya çıkıyor. Patates üretimi de bu sorunları çözmede önemli bir araç durumundadır" ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler:
    Patates, satış, ithalat, ihracat, dolar, TL, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, AK Parti, Selim Gültekin, Türkiye
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