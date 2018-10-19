Dolar/TL, 5.60'ın üzerinde

Dolar/TL'de ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ülkesine dönmesinin ardından ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir seyre gireceği beklentisiyle birkaç haftada 6.30 seviyelerinden 5.52'ye kadar yaşanan düşüşün ardından yükseliş gözlendi.

© AP Photo / Burhan Özbilici Dolar 5.70'in altına indi

Dolar/TL, dün 5.5185'e kadar gerileyerek 9 Ağustos haftasında görülen 7.24'lük rekordan beri de ilk defa bu seviyeleri test etmişti.

Kur küresel satış baskısının öğleden sonra kuvvetlenmesiyle 5.52'li seviyelerde tutunamasa da, pozitif ayrışma devam etmiş ve günü 5.60 civarında tamamlamıştı.

Dünya'nın aktardığı habere göre, dolar/TL bu sabah 5.64 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.61'in üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6.43'ün üzerinde yer alıyor.