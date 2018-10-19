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10:41 19 Ekim 2018
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    Emlak, konut, inşaat

    Konut satışları eylülde yüzde 9.2 düştü

    © AP Photo / Mark Lennihan
    Ekonomi
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    Konut satışları eylül ayında yüzde 9.2 düştü. Yabancıya konut satışları yüzde 151.1 arttı.

    Türkiye genelinde konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 oranında azalarak 127 bin 327 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 216 konut satışı ve yüzde 15.9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 368 konut satışı ve yüzde 8.9 pay ile Ankara, 6 bin 207 konut satışı ve yüzde 4.9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 71 konut ile Bayburt oldu.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    İstanbul'da konut fiyatları altı ayda yüzde 6 düştü
    Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72 oranında azalış göstererek 11 bin 330 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8.9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1863 konut satışı ve yüzde 16.4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 18.1 ile Artvin oldu.

    DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 115 BİN 997 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

    Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 oranında artarak 115 bin 997 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 bin 353 konut satışı ve yüzde 15.8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90.8 oldu. Ankara 10 231 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5516 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Hakkari oldu.

    60 BİN 219 KONUT İLK DEFA SATILDI

    Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 60 bin 219 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47.3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 501 konut satışı ve yüzde 15.8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 bin 150 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 786 konut satışı ile İzmir izledi.

    İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 67 BİN 108 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

    Beşiktaş, askeri alan
    © Fotoğraf : Twitter
    Beşiktaş'ta askeri alan imara açıldı: Cami, konut ve yol yapılacak
    Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalış göstererek 67bin 108 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 715 konut satışı ve yüzde 16 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53 oldu. Ankara 7 bin 218 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 599 konut satışı ile Antalya izledi.

    YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 151.1 ARTTI

    Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151.1 artarak 5 bin 615 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2018'de ilk sırayı 1799 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 1038 konut satışı ile Antalya, 424 konut satışı ile Bursa, 386 konut satışı ile Ankara ve 333 konut satışı ile Yalova izledi.

    EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

    Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 1 351 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 538 konut ile İran, 360 konut ile Kuveyt, 312 konut ile Suudi Arabistan ve 299 konut ile Almanya izledi.

     

    Etiketler:
    TL, dolar, ev, satış, konut, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
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