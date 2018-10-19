Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

MÜSİAD tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması, sektörün yabancıya satışının katlanarak artması amacıyla Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) kuruldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce dile getirdiği Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın kurulması için dernek önderliğinde GABORAS'ın kurulduğunu söyledi.

Türkiye'de 158 milyon tapu olduğu bilgisini veren Kaan, bu tapuların tümünün bir ekonomik değer ihtiva ettiğini, sadece geçen yıl tapuda 8 milyondan fazla işlem yapıldığını aktardı. Kaan, 2017'de 1.4 milyondan fazla konutun el değiştirdiğini kaydederek internet ortamındaki beyanlar ile sektöre kontrolsüz arz edilen gayrimenkullerin rakamının 20 milyondan fazla olduğunu bildirdi.

GABORAS ile güvenli piyasa arz mekanizmaları gözetilerek gayrimenkul sektörünün kıymetlerinin tanımlaması ve dijitalleşmesinin yeniden yapılacağını dile getiren Kaan, Türkiye merkezli borsanın, 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Amacımız; Cumhurbaşkanımızın 2014 yılında dile getirdiği Gayrimenkul Kıymetler Borsası ile sektörün sürdürülebilir, şeffaf ve tanımlı hale gelmesi, ortak, çok dilli ve en ileri teknolojik imkanları kullanan güven esaslı, milli bir platform üzerinden taşınmazların yönetilmesidir" diyen Kaan, şu ifadeleri kullandı:

"Derneğimiz, bu hedef doğrultusunda, teknolojik altyapıyı, teknopark-üniversite olanaklarını ve uzmanlık katkılarını faaliyete geçecek düzeyde hazır hale getirdi. Süreç içerisinde uzman kurum ve kuruluşlardan da destek alan MÜSİAD elde edilen çıktıları üyeleriyle de paylaştı. Sermaye piyasalarında büyüme ve derinleşme ve sektörde yatırım için oluşturduğumuz liyakat esaslı güven ortamı başta İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ülkeleri olmak üzere 78 ülkeye ihracat kapasitemizi artıracaktır."

'SANİYELER İÇİNDE TAPU DEĞİŞİMİ YAPILABİLECEK'

© REUTERS / Osman Orsal Türkiye'de gayrimenkul alana ve yatırım yapana vatandaşlık verilecek

GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun ise yazılım ve teknik altyapı olarak borsanın Türkiye'nin en gelişmiş projesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taşınmaz varlık odaklı süreçleri, dijital elektronik ortamlarda anlık izlenebiliyor, ölçülebiliyor, değerlendirilebiliyor, görselleştirilerek paylaşılabiliyor ve raporlanabiliyor. Proje ile saniyeler içerisinde şeffaf ve güvenli borsa ortamında tapu değişim işlemleri güvenle yapılabilecek. Uygulama kapsamında ayrıca, bölgesel değerler üzerinden hisseli alım-satım işlemleri de zamana ve mekana bağlı kalınmaksızın kolayca yapılabilecek. Öte yandan varlık değerlerinin borsalaşmasıyla oluşturulacak gelir modeliyle yerli şirketlerin proje ve sermaye bazında destekleneceği, kamu borcunu arttırmayan bütçe dışı kaynak sağlanacağı hedefler gerçekleşebilecek. Gayrimenkul Kıymetler Borsası ile yeni finansal araçlar ortaya çıkacak, ülke ekonomisini katlayacak devasa bir sürecin başlatılmasının yolu açılacak."