Rusya, ABD tahvillerinin neredeyse tamamını elden çıkardı

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Ağustos ayı itibarıyla Rusya'nın elindeki ABD tahvilleri 14 milyar dolara düştü.

Rusya, 2011 yılında 180 milyar dolarlık yatırımla en fazla ABD tahviline sahip ülkelerden biriydi.

'BU HAMLE YALNIZCA YAPTIRIMLARLA İLGİLİ DEĞİL'

Sputnik'e konuşan Otkrıtie Bank uzmanı Timur Nigmatullin, Rusya'nın hamlesinin sadece siyasetle ve ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili olmadığını belirtti.

Nigmatullin, ABD Merkez Bankası'nın faizleri yükselttiğine ve bunun tahvilleri ucuzlattığına dikkat çekti.

Rus uzman, ABD tahvillerinin yerine altına yatırım yaptığını ve kısa vadeli mevduat hesapları açtığını sözlerine ekledi.

Rusya'nın dış rezervlerindeki değerli metallerin payı, yüzde 18'le rekor seviyeyi gördü ve ABD tahvillerinin payına yaklaştı.

PUTİN ULUSAL EKONOMİNİN GÜVENLİĞİNE VURGU YAPMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlar nedeniyle ulusal ekonominin güvenliğini sağlamak amacıyla dolara alternatif para birimleri bulmak zorunda kalmıştı.

Valday Tartışma Kulübü'ndeki açıklamasında Putin, "Doların Rus ekonomisindeki payını azaltıyoruz. Bunu, doların değerini azaltmak için değil, ekonomik güvenliğimizi temin etmek için yapıyoruz. Sürekli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyoruz ve bu, dolarla çalışmamıza engel oluyor" demişti.