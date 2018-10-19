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17:10 19 Ekim 2018
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    SOCAR Star Rafinerisi'nin açılış töreni

    Erdoğan: SOCAR Star Rafinerisi, Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir

    © AA / Kayhan Özer
    Ekonomi
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    Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen Star Rafinerisi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Petrol ürünleri ithalatında her yıl 1.5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor" dedi.

    Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen 'Star Rafinerisi'nin açılışı için resmi tören yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratların katıldığı açılış töreni İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirildi.

    ​'TESİSDE 1100 KİŞİ GÖREV YAPACAK'

    Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Star Rafinerisi'nin açılışıyla Azerbaycan'la dünyaya örnek teşkil eden ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz" dedi.

    Tesiste 1100 kişinin görev yapacağını söyleyen Erdoğan, "Konteyner limanı ve petrokimya tesisleri ile yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. İstihdam boyutuyla da önemli olan bu tesiste bin 100 kişi görev yapacak" diye konuştu.

    Erdoğan - Aliyev
    © AA /
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan'la birlikte açılışını yapacağı rafineri için İzmir'e geldi
    Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    — Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1.5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

    — Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgemizin güvenliği ve istikrarının olmazsa olmaz aktörleri olduğu artık herkes tarafından kabul edilmeye başlanan bir gerçektir. Bu iki ülkenin içinde yer almadığı, rıza göstermediği, destek vermediği hiçbir proje hedefine ulaşamaz.

    — Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek taraflı oldubittiler gibi başarısızlığa mahkum girişimlerden üzüntü duyuyoruz. Bu tür dayatmalara karşı cevabımızı hem sahada hem diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz.

    — Uluslararası toplumun Karabağ meselesi başta olmak üzere dünyada ortaya çıkan haksızlıklara 'dur' demesini bekliyoruz.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile SOCAR Star Rafinerisi'nin açılış törenine katıldı.
    © AA / Cem Öksüz
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile SOCAR Star Rafinerisi'nin açılış törenine katıldı.

    ​ALBAYRAK: SPEKÜLATİF ATAKLARI VE DALGALANMALARI GERİDE BIRAKTIK

    Açılış töreninde ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu. Albayrak, son dönemde yaşanan spekülatif atakları ve dalgalanmaları geride bırakıldığını belirterek, "Ortaya konan hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

    TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise, rafineri ile birlikte cari açığa 1.5 milyar dolar katkı sağlayacak olan tesisin aileleri ile birlikte 5.000 kişilik bir nüfusa istihdam olarak katkı sağlayacağını söyledi.

    ALİYEV: TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİZİM GÜCÜMÜZ

    Yıldırım'ın ardından söz alarak konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 yıl önce temellerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bilikte attıkları yatırımın tamamlanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Yatırımın kardeşliğin bir göstergesi olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Aliyev, "Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür" diye konuştu.

    STAR Rafinerisi
    © AA /
    STAR Rafinerisi

    2011 yılında yapımın başlanan ve Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor.

    Yaklaşık 6.3 milyar dolar yatırımla kurulan rafineri, Türkiye'deki ilk 'Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'ne sahip proje olma özelliği de taşıyor ve cari açığa yıllık 1.5 milyar dolar katkı yapması bekleniyor.

    Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunan tesis, doğrudan 1.100 kişiyi istihdam edecek.

    Etiketler:
    Petrol rafinerisi, Star Rafineri, SOCAR, Berat Albayrak, İlham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan, Aliağa, Azerbaycan, İzmir, Türkiye
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