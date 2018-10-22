TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Piyasa yavaşladı, para dönmüyor

Rifat Hisarcıklıoğlu, döviz, faiz, enflasyonun üçünün birden yükseldiğini ifade etti.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hisarcıklıoğlu, Çorum İli Odalar ve Borsalar Müşterek İstişare Toplantısı ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, iş dünyası ile finans sektörünün aynı gemide olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
— Herhangi birimize bir şey olursa, yani bize bir şey olursa onlara olur, onlara bir şey olursa bize olur açık söyleyeyim. Eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika hepimizin, 80 milyonun kaybı demektir. Bizler her gün faizlerle, kurlarla ve her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Bin bir türlü sıkıntı yaşarken devletimizden tek istediğimiz var, yanımızda olduğunuzu göstermesidir.
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