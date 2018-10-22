Dolar/TL yeni haftaya hafif düşüşle başladı

Dolar/TL yeni haftaya 5.63-5.64 bandında başladı, bu hafta piyasanın bir numaralı gündeminde Merkez Bankası var.

Türkiye-ABD ilişkilerinde ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ülkesine dönmesi sonrası beklenen iyimserlik piyasalara yansımaya devam ederken bankacılar bu haftanın en önemli gündem maddesinin ise Merkez Bankası'nın faiz kararı olacağını ifade ediyor.

Geçen hafta 6.30'lardan 5.51'lere kadar gerileyen, haftayı da 5.6450 seviyelerinde tamamlayan Dolar/TL yeni haftaya yatay/düşük seyirle başladı.

Dolar/TL 5.63-5.64 bandında yer alırken, euro/TL de 6.50'de seyrediyor.