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13:04 22 Ekim 2018
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    İthalat/İhracat

    İhraç malların üretim maliyeti yüzde 75 arttı

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye'de üretilerek yurtdışına ihraç edilen malların üretim maliyeti eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 arttı. Aylık maliyet artışı, en fazla kara taşıtlarında gerçekleşti.

    İhraç malların enflasyonu rekor seviyelere yükseldi. Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10.14, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 59.58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75.04 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31.44 artış gösterdi.

    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © AA /
    Ağustos ayında ithalat yüzde 22.7, ihracat yüzde 6.5 azaldı
    TÜİK verilerine göre sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 10.52 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 10.14 artış olarak gerçekleşti.

    Aylık en fazla artış, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) ürünlerinde gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 12.95 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), yüzde 12.62 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, yüzde 11.98 ile tütün ürünleri sektöründe gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış sermaye mallarında gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı eylül ayında en fazla aylık artış sermaye mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

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    Etiketler:
    sanayi, ihracat, TÜİK, Türkiye
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