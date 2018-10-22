İstanbul Yeni Havalimanı, THY'nin uçuş noktaları arasına eklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de ilk fazı hizmete alınacak İstanbul Yeni Havalimanı, THY'nin internet sitesinde de uçuş noktalarından birisi olarak yerini aldı.
Yeni havalimanı, sistemde 'ISL' koduyla yer alırken, ilk ticari uçuş için de 1 Kasım'daki seferler seçilebiliyor. Buna göre, yeni havalimanından ilk sefer 1 Kasım Perşembe saat 11.10'da Ankara'ya yapılacak.
THY, ilk etabı hizmete açıldığında günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanından, iç hatlarda Ankara, İzmir ve Antalya'ya karşılıklı birer uçuş gerçekleştirecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)