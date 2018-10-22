Varank: 178 güvensiz ürün piyasadan toplatıldı, Türk Malı damgası onurumuzdur

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "178 ürün hakkında güvensizlik kararı vererek, bu ürünleri piyasadan topladık. En çok toplatılan ürünler şarj cihazları, kablo, ani su ısıtıcı, saç kurutma makinesi, elektrikli ocak gibi ürünler oldu" dedi. Varank, "Türk Malı damgası bizim onurumuzdur. Türk malı imajını güçlendireceğiz" diye konuştu.

Bakan Varank, KOSGEB'de Ürün Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, düdüklü tencereden set üstü ocağa, şarj aletinden ütüye, yangın söndürme tüpünden lambaya kadar piyasadan toplatılan güvensiz ürünleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Bakanlığın 81 ilde 800'den fazla denetçiyle piyasa gözetim ve denetimi yaptığına işaret eden Varank, "Bu, bakanlığımızın önem verdiği bir çalışma. Bu ürünler, hem vatandaşlarımızın cebine hem de sağlığına zarar verebilecek nitelikte" dedi.

Belgesi olmayan ürünleri almamaları konusunda vatandaşlara tavsiyede bulunan Varank, bir sorunla karşılaşılması halinde bakanlıkla irtibata geçilmesini, Alo 130 İhbar ve Şikayet Hattı ya da CİMER üzerinden de kendilerine ulaşılabileceğini söyledi.

Varank, şöyle konuştu:

"2018 yılı boyunca yaptığımız denetimlerde 45 bin 102 ürünü denetledik. Bu ürünlerin 33 bin 217'sinin teknik mevzuata, yaklaşık yüzde 25'lik orana tekabül eden 12 bin ürünün ise teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Aykırı ve uygunsuz çıkan ürünler için idari para cezası uyguladık. 178 ürün hakkında güvensizlik kararı vererek, bunları piyasadan topladık. En çok toplatılan ürünler, şarj cihazları, kablo, ani su ısıtıcı, saç kurutma makinesi, elektrikli ocak gibi ürünler oldu. Vatandaşımızın sağlığıyla, güvenliğiyle ve cüzdanıyla oynayanları affetmedik, bundan sonra da affetmeyeceğiz."

'TÜRK MALI İMAJINI GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Küresel ticaret savaşları, gümrük vergileri ve tarife dışı engellerin piyasa gözetimi ve denetimini bir milli menfaat aracına dönüştürdüğünü ifade eden Varank, piyasayı denetleme ve gözetlemenin milli bir görev ve sorumluluk olduğunu, denetlenmeyen ürün gruplarına bakanlığın denetimlerinde de daha çok yer vereceklerini, sektör ve ürün çeşitliliğine giderek denetim risk haritasını güncel tutacaklarını dile getirdi.

Varank, Türkiye'ye en çok güvensiz ürünün girdiği ülkelerle iş birliği mekanizmasını işler tutacaklarını ve Türk ürünlerinin uluslararası piyasalarda herhangi bir engelle karşılaşmadan dolaşmasını önemli bir iktisadi araç olarak kullanacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Malı damgası bizim onurumuzdur. Türk malı imajını, tüm paydaşlarımızın katkısıyla güçlendireceğiz, bunun tüm dünyada kalite ve güvenlikle birlikte anılmasını sağlayacağız. Ülkemizin ekonomik kalkınmasının, etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi sistemi olmadan eksik kalacağını düşünüyoruz. Ülkemizde yıllık denetim rakamlarına bakıldığında birçok ülkeden daha fazla denetim yapıldığı görülmektedir."