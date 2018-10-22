Suudi Enerji Bakanı: Kaşıkçı vakasında petrolü siyasi silah olarak kullanmayacağız

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, Riyad yönetiminin öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vakasında petrolü bir baskı aracı olarak kullanmayacağını söyledi.

Rus basınına konuşan Falih, "Suudi gazetecinin Türkiye'de öldürülmesiyle ilgili siyasi krizin çözüleceğini umuyoruz. Hem siyasi hem de ekonomik düzlemde erdemli hareket ediyoruz. Enerji bakanı olarak benim görevim, Riyad yönetiminin sorumlu ve yapıcı rolünü temin etmek, küresel enerji piyasalarında istikrarı desteklemek ve böylece ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktır" dedi.

Falih, 1973 yılında Batı'nın İsrail'e desteğine yanıt olarak Körfez ülkelerinin Batılı ülkelere petrol ihracatını azalttığı petrol ambargosunun tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorusu üzerine, "Böyle bir eğilim yok" yanıtını verdi.