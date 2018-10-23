Kayıt
09:15 23 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    TL - para

    Takipteki kredi miktarı 9 ayda 18.2 milyar TL arttı

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Bankacılık sektöründe kredi hacmi düşerken batık kredi miktarı ise hızla artıyor. Ağustos ayında takipteki krediler 80 milyar liraya dayandı.

    Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre, ağustostaki 79 milyar 392 milyon liralık batık kredide en büyük pay 14.2 milyar TL ile toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetlerine aitken, batıkta ikinci sırada ise 12.6 milyar TL ile imalat sanayi bulunuyor. Üçüncü sırada ise 7 milyar TL'lik takipteki kredi miktarıyla inşaat yer alıyor. Bu yılın 8 ayında bankaların kullandırdığı toplam kredi miktarı ise 2.7 trilyon TL'yi buldu.

    Para - TL
    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    'Konkordato furyasının faturası ağırlaşıyor'
    KREDİ HACMİ DÜŞTÜ

    BDDK günlük bankacılık verileri batık kredi hacmindeki yükselişin dramatik boyutlarda arttığını gözler önüne seriyor. 8 Ekim'de 80.1 milyar TL olan batık kredi miktarı 12 Ekim'de 81.9 milyar liraya, 16 Ekim'de ise 82.2 milyar TL'ye fırladı. Veriler yılbaşından bu yana takipteki kredi miktarının 18.2 milyar TL arttığını gösteriyor.

    Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 Ekim ile biten haftada 38 milyar 868 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 660 milyar 29 milyon liradan 2 trilyon 621 milyar 161 milyon liraya düştü.

    Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 79 milyar 454 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 387 milyar 944 milyon lira oldu.

    Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 12 Ekim haftasında 9 milyar 946 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,44 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 269 milyar 541 milyon liraya geriledi.

    BİR HAFTADA YÜZDE 2'LİK ARTIŞ

    Konkordato
    © Fotoğraf : Twitter
    'Kötü niyetli firmalar konkordato ile piyasayı tıkıyor'
    BDDK verilerine göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Ekim ile biten haftada 580 milyon lira azalarak 412 milyar 911 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 195 milyar 778 milyon lirası konut, 6 milyar 452 milyon lirası taşıt ve 210 milyar 680 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

    Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 293 milyon lira azalarak 379 milyar 717 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0.38 artışla 100 milyar 364 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 658 milyon lirası taksitli, 56 milyar 706 milyon lirası taksitsiz oldu.

    Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 12 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1.92 artarak 26 milyar 973 milyon liraya ulaştı.

    ALACAKLAR SATILIYOR

    2009 yılından bugüne varlık yönetim şirketleri, bankalardan anaparası 38 milyar TL olan tahsili gecikmiş alacak satın aldı.

    Bu alacakların 21 milyar TL'si bireysel borçlar iken 17 milyar TL'sini ticari ve KOBİ alacaklar oluşturuyor. Bugüne kadar borcu varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlu sayısının ise yaklaşık 2.2 milyon kişi olduğu belirtiliyor.

     

    Etiketler:
    kredi, İflas erteleme, konkordato, borç, TL, dolar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Hayvanların X-Ray Görüntüleri
    ABD’deki bir hayvanat bahçesinden hayvanların X-Ray görüntüleri
    Karikatür
    Trump: Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceğiz
    İnfografik
    Rusya karşıtı yaptırımlar ve uluslararası ticaret
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet