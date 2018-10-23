Takipteki kredi miktarı 9 ayda 18.2 milyar TL arttı

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre, ağustostaki 79 milyar 392 milyon liralık batık kredide en büyük pay 14.2 milyar TL ile toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetlerine aitken, batıkta ikinci sırada ise 12.6 milyar TL ile imalat sanayi bulunuyor. Üçüncü sırada ise 7 milyar TL'lik takipteki kredi miktarıyla inşaat yer alıyor. Bu yılın 8 ayında bankaların kullandırdığı toplam kredi miktarı ise 2.7 trilyon TL'yi buldu.

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BDDK günlük bankacılık verileri batık kredi hacmindeki yükselişin dramatik boyutlarda arttığını gözler önüne seriyor. 8 Ekim'de 80.1 milyar TL olan batık kredi miktarı 12 Ekim'de 81.9 milyar liraya, 16 Ekim'de ise 82.2 milyar TL'ye fırladı. Veriler yılbaşından bu yana takipteki kredi miktarının 18.2 milyar TL arttığını gösteriyor.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 Ekim ile biten haftada 38 milyar 868 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 660 milyar 29 milyon liradan 2 trilyon 621 milyar 161 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 79 milyar 454 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 387 milyar 944 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 12 Ekim haftasında 9 milyar 946 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,44 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 269 milyar 541 milyon liraya geriledi.

BİR HAFTADA YÜZDE 2'LİK ARTIŞ

BDDK verilerine göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Ekim ile biten haftada 580 milyon lira azalarak 412 milyar 911 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 195 milyar 778 milyon lirası konut, 6 milyar 452 milyon lirası taşıt ve 210 milyar 680 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 293 milyon lira azalarak 379 milyar 717 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0.38 artışla 100 milyar 364 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 658 milyon lirası taksitli, 56 milyar 706 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 12 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1.92 artarak 26 milyar 973 milyon liraya ulaştı.

ALACAKLAR SATILIYOR

2009 yılından bugüne varlık yönetim şirketleri, bankalardan anaparası 38 milyar TL olan tahsili gecikmiş alacak satın aldı.

Bu alacakların 21 milyar TL'si bireysel borçlar iken 17 milyar TL'sini ticari ve KOBİ alacaklar oluşturuyor. Bugüne kadar borcu varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlu sayısının ise yaklaşık 2.2 milyon kişi olduğu belirtiliyor.