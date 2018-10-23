TÜRKONFED Başkanı Turan: KOBİ’lerdeki iflas sarmalının Türk ekonomisini kilitledi

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Anadolu'da büyük oranda aile işletmesi olarak devam eden KOBİ'lerin iflas ve konkordato sarmalında olduğuna dikkat çeken TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, ekonominin artık kilitlendiğini vurguladı. Bu furyayı durdurmak için kriz anlarında önce küçük işletmelere el atılması gerektiğini kaydeden Turan, "Şu anda Anadolu'dan küçük şirketlerin konkordato ilan ettiğini duyuyorum. Sorun sadece büyüklerde değil. Artık her satış bir risk olarak görülüyor. Çok büyük bir tahsilat sorunu var" değerlendirmesini yaptı.
Bu dönemde iş dünyasının satıştan ziyade risk yönetimine odaklandığını dile getiren Orhan Turan, kafalarda ‘satarım ama tahsil edebilir miyim' sorusunun olduğunu dile getirdi. Şu an tüm iş dünyasının her satışı risk olarak gördüğünü kaydeden Turan Türkiye'nin artık tahsilat işini çözmesi gerektiğine dikkat çekti.
'TEDARİKTE ZORBALIK VAR'
Perakende satışlarına, kredi kartı ile yapılan ödemeler nedeniyle bu sıkıntının çok fazla yansımadığını kaydeden Turan, AB'de bir yasa var. Buna göre eğer KOBİ ile çalışılacaksa çeklerin 30 gün içinde ödenmesi isteniyor.Ödenmediği takdirde yaptırımı var. Bizde ise büyük gruplar KOBİ'lerden alışveriş yapıyorsa 60 günde öderim dedikten sonra 120 günde ödüyor. Karayolları gibi bazı kamu kurumlarında da ödeme sıkıntısı var" dedi.
'500 MİLYARI BETONA GÖMDÜK'
Yaz aylarında daha büyük bir belirsizlik yaşanırken, böyle dönemlerde Türkiye ve Brezilya'nın krizi en iyi yöneten iki ülke olarak öne çıktığını dile getiren TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, bölgesel federasyonlarla yapılan çalışmalarda turizm sektörü iyiye giderken, iç piyasaya çalışan şirketlerin ise tüm bölgelerde büyük problem yaşandığını aktardı.
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