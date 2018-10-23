Dolar/TL güne artıda başladı

TL, sonrasında ise Perşembe günü tekrar yükselişe geçerek dört günlük işlemlerde tekrar 5.70 seviyesinin üzerini gördü.
Dolar/TL, TSİ 08:10'da yüzde 0.27 artıda 5.6849 seviyesinden işlem gördü.
Diğer gelişen piyasa paralarındaysa dolar karşısındaki seyir aşağı yönlü; Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa parasından üçü hariç tamamı ABD Doları karşısında ekside seyrediyor.
Dolar/TL'nin seyrinde takip edilecek en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı.
Yatırımcıların dikkati, kurun seyrine yönelik olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklanacak faiz kararında olacak.
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