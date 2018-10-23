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10:57 23 Ekim 2018
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    Şekib Avdagiç- İTO Başkanı

    İTO Başkanı: Konkordato sayısı 500'ün altında

    © AA /
    Ekonomi
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    Konkordato rakamlarının abartıldığını söyleyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye genelinde rakamın 500'ün altında, İstanbul'da ise 100'ün altında olduğunu belirtti.

    Paris'te düzenlenen gıda, içecek ve gıda ekipmanları sektörünün buluştuğu gıda inovasyon fuarı SIAL Paris'e katılan Avdagiç, basını mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Para - TL
    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    'Konkordato furyasının faturası ağırlaşıyor'
    Konkordato ilanlarının da abartıldığını ifade eden Avdagiç, "Rakam olarak 3 bin-5 bin diye söyleniyor. Konkordatoyla ilgili inanılmaz spekülasyon yapılıyor. Tüm Türkiye'de sayı 500'ün altında, İstanbul'da ise 100'ün altında. Bunları bu işi küçümsemek için söylemiyorum" dedi.

    "Kendilerini korumaya alıyorlar ama onlardan alacağı olanlar zora giriyor. Çok doğru ve sınırlı kullanılması önemlidir" ifadelerini kullanan Avdagiç şöyle devam etti:

    "Şu andaki düzenlemelere bağlı olarak finansman kanallarındaki tıkanıklılar açılmaya başlandı, kurda gerileme var. Bizim fiyatlama için en büyük risk unsurumuz kur idi. Şu anda psikolojik ve politik rüzgar Türkiye'nin lehine işliyor. Üzerimize gönderilen kara bulutlar dağılmaya başladı. Finansmana ulaşma konusunda iyileşme var ama devinimin artması gerekiyor."

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    Etiketler:
    Kur, ekonomi, konkordato, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şekib Avdagiç, Türkiye
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