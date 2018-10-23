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17:35 23 Ekim 2018
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    Berat Albayrak

    Albayrak: 2018 sonunda 72.1 milyar lira bütçe açığı bekliyoruz

    © AA / Volkan Furuncu
    Ekonomi
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    Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçede gelir tarafından tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik, vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz" dedi. 2018 sonunda cari açığın 36 milyar dolar olacağını belirten Albayrak, bütçe açığının 72.1 milyar lira olmasını beklediklerini söyledi.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olan 2019 yılı bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine başlandı. Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

    TBMM, Meclis
    © AA /
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nı komisyonu sunmaya başladı.

    Albayrak, "2019 yılında bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880.4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756.5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843.7 milyar lira, bütçe açığının 80.6 milyar lira olması öngörülmüştür" dedi.

    Albayrak, "Yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821.8 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749.6 milyar lira, bütçe açığının 72.1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4.3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bütçe açığının, başlangıç hedefinin 6.2 milyar lira üzerinde gerçekleşmesini ve açığın milli gelire oranının yüzde 1.9 olmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

    YIL SONU CARİ AÇIK TAHMİNİ 36 MİLYAR DOLAR

    Cari açığın 2018'in ikinci yarısında düşmeye başladığını aktaran Albayrak, şunları söyledi:

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s
    © AA / Arşiv
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    "Artan enerji fiyatları ve güçlü iç talebe bağlı olarak cari açık 2018 yılının Mayıs ayına kadar artışını sürdürdükten sonra ekonomik dengelenmeyle birlikte yılın ikinci yarısında düşüş eğilimine girmiştir. Çekirdek cari denge olarak nitelendirilen altın ve enerji hariç dengenin de 2018 yıl sonunda pozitif gerçekleşmesi beklenmektedir. 2018 yıl sonunda cari açığın 36 milyar dolar, cari açığın GSYH'ye oranının ise yüzde 4.7 olmasını bekliyoruz."

    "Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019'da 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17'sini tek başına eğitime ayırıyoruz" diyen Albayrak'ın sunumundan satır başları şöyle:

    'EKONOMİDE DENGELENMENİN BELİRGİNLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

    — YEP'e göre sıkı para ve maliye politikaları uygulanarak ekonomideki dengelenme süreci doğru şekilde yönetilecek. Cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerimizi minimize eden sürdürülebilir büyüme patikası izlenecek.

    Berat Albayrak
    © AP Photo / Mücahid Yapıcı
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    - Ekonomik ve sosyal teşvikler mali dengeler üzerinde bir miktar maliyet yarattı. Bütçede gelir tarafından tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik. Bütçede gelir tarafında genel olarak vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz. Dönem içinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamalar bütçeyi pozitif etkileyecektir.

    — Reel sektör için 2019 bütçesinden 32.8 milyar TL destek sağlayacağız. Altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif gerçekleşmesini bekliyoruz.

    — Küresel ekonominin 2018'de 2017 ile paralellik arz ederek 3.7 büyümesi beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının devam edeceği görülmektedir.

    — Küresel finansal koşullardaki dalgalanmaların etkisiyle makroekonomik istikrar zarar görmüştür. Önümüzdeki dönemde ekonomideki dengelenmenin belirginleşmesini bekliyoruz.

    'ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 20.8'

    — Sermaye giderlerinde ortalama yüzde 20'lik düşüş dengelenmeye büyük katkı sağlayacak.

    Berat Albayrak
    © AA / Mehmet Acar
    Bakan Albayrak’tan enflasyon yorumu: Sebebi fırsatçılık ve stokçuluk
    - Enflasyon tahmini yeni ekonomi programındaki gibi yüzde 20.8. 2018 yılında işsizlik yüzde 11.3 olarak öngörülüyor.

    — Eğitime ayrılan kaynak 161 milyar TL, sağlığa ayrılan kaynak 157 milyar TL. Emeklilere 2019'da 185.1 milyar TL ödenecek.

    — İmar barışından 6 milyar gelir bekleniyor. Bedelli askerlikten 9 milyar TL gelir bekleniyor. 

    — Bütçenin temel özelliği tasarruf bütçesi olmasıdaır. Personel alımı geçmiş yılların altında olacak.

    — 2018'de vergi dışı gelirleri 21.7 milyar TL fazla verecek. Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1.9 olacak.

    'BES'TE BİRİKEN FON TUTARI 86.9 MİLYAR TL'YE ULAŞTI'

    Para - TL
    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    'Ölüm ve ciddi hastalıklar dışında emekli olana kadar BES’ten çıkılamayacak'
    - 2019'da sosyal harcamalar 62.1 milyar TL ayrılacak. 2019'da tarımsal desteklere 26.5 milyar TL ayrılacak.

    — BES'te biriken fon tutarı 86.9 milyar TL'ye ulaştı. BES'te otomotik katılımcı sayısı 5 milyon kişiye ulaştı.

    — 2019 yılı sonunda BES'e bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 19.4 milyar liraya ulaşmış olacak.

    — Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu nakit kaynakları Hazine tarafından tek bir hesapta izlenecek, orta ve uzun vadede yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesap üzerinden yönetilecektir.

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    Etiketler:
    gider, bedelli askerlik, İmar barışı, cari açık, gelir, faiz, bütçe, Yeni Ekonomi Programı (YEP), Hazine ve Maliye Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Berat Albayrak, Türkiye
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