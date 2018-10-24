Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL Bahçeli'nin dün yerel seçimlerde AK Parti ile yürüttükleri ittifaktan çekileceğini açıklaması ile sert yükselişe geçti.

© REUTERS / Marcos Brindicci Piyasalar, 'ittifak' tartışması ile hareketlendi

Bahçeli'nin ilk açıklamaları öncesi 5.7650 seviyesinde işlem gören dolar/TL dün 5.8715'e kadar yükseldi. TL'nin güne başladığı 5.65'li seviyelere kıyasla gün içinde dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 4'e kadar ulaştı.

Ancak daha sonra Bahçeli'nin "Cumhur ittifakı duruyor", Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Cumhur ittifakında bir sıkıntımız yok, devamından yanayız" açıklamalarının ardından piyasalardaki kayıplar azaldı.

Kur yeni günde ise yüzde 0.2 yükselişle 5.75 seviyelerinden işlem görüyor.