Dokuz Sekiz Müzik, konkordato için mahkemeye başvurdu

Mahkeme, yedi günlük süre içerisinde alacaklıların konkordatoya itiraz edebileceklerini bildirdi.
Şirketin avukatı Ahmet Gürel konkordato başvurusunun alacaklarda indirim talep etmediğini, sadece vade için yapıldığını söyledi.
Dolarla yapılacak bir ödemede sıkıntı çıktığını dile getiren avukat "Kötü durumda değiliz. Dolar bazında bir ödememiz vardı" dedi.
Dövizle mülk satışının yasaklanmasının da kendilerini zora soktuğunu anlatan Gürel, "Borcun iki katı mal varlığı var. Bankalara borcumuz yok. Gelirler lira, borçlar döviz olunca sıkıntılı bir dönem başladı" diye konuştu.
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