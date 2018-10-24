Devlet kurumlarına iş yapan FD Mühendislik konkordato ilan etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TCDD, Merkez Bankası, ODTÜ, SGK gibi bir çok devlet kurumuyla iş yapan FD Proje konkordato istedi.

Devlet kurumlarının altyapı işlerini gerçekleştiren FD Mühendislik de konkordato ilan etti.

© AFP 2018 / Yasin Akgül 'Konkordato furyasının faturası ağırlaşıyor'

Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/706 kararında ağırlıklı olarak resmi kurumların yapım ve onarım işlerini yapan FD Mühendislik'e geçici mühlet kararı vererek komiser heyeti görevlendirdi.

2006 yılında banka şubelerinin mekanik ve elektrik tesisat işleriyle sektöre giren ve daha sonra özel konuş ve işyeri proje uygulamaları gerçekleştiren şirket, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Merkez Bankası, TBMM, TCDD, SGK ve Sayıştay gibi kurumlar için de iş yaptı.

Şirketin iş yaptığı kurumlar arasında ODTÜ, Türk Kızılayı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, PTT, Rekabet Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Piyango İdaresi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri, Kara Harp Okulu, İller Bankası, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Halkbank, Hacettepe Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gibi devlet kurumları yer alıyor.