Devlet kurumlarına iş yapan FD Mühendislik konkordato ilan etti

Devlet kurumlarının altyapı işlerini gerçekleştiren FD Mühendislik de konkordato ilan etti.
2006 yılında banka şubelerinin mekanik ve elektrik tesisat işleriyle sektöre giren ve daha sonra özel konuş ve işyeri proje uygulamaları gerçekleştiren şirket, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Merkez Bankası, TBMM, TCDD, SGK ve Sayıştay gibi kurumlar için de iş yaptı.
Şirketin iş yaptığı kurumlar arasında ODTÜ, Türk Kızılayı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, PTT, Rekabet Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Piyango İdaresi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri, Kara Harp Okulu, İller Bankası, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Halkbank, Hacettepe Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gibi devlet kurumları yer alıyor.
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