Konkordato sayısı artıyor: Firmalar kamuya icra takibi başlatabilir mi?

Türkiye'nin hemen hemen her yerinden konkordato haberleri gelmeye devam ederken, başvuru yapan firmalar arasına devletle iş yapan şirketler de katıldı. Kimi firma sahibi devletten alacaklarını almadığından, kimisi de borçlarından dolayı bu yola başvuruyor. Şirketlere konkordato sürecinde atanan komiserler, firmanın finansal tablosunu düzenlerken alacakları da arıyor ve ödeme gününü teyit ediyor.Derin Gökçe'nin haberine göre, devletten gününde alacağını alamayan şirket, konkordato sürecinde kamu kurumlarına icra takibi başlatabilir.
Devletin özel bir şirketle yaptığı protokol ile yükümlendiği edimleri (borçlarını) yerine getirmek zorunda olduğunu belirten avukat Cenk Söbe, "Devlet şirketlerle yaptığı anlaşmalara göre ödemelerini gününde yapmak zorundadır. Her ne kadar kamu otoritesini temsil etse de, ticari güvenlik ve devlete güven gereği devlet özel bir şirket gibi yaptığı sözleşmeler ile bağlıdır ve borcunu ödemek zorundadır. Bu durumda, kamu ile özel şirket arasındaki sözleşme şartları sağladığı müddetçe, alacağını alamayan özel teşebbüs, alacağını yasal yollar ile tahsilata girişebilir. İcra takibi başlatabilir" ifadelerini kullandı.
'DEVLETE HACİZ İŞLEMİ YAPABİLİR'
Söbe, "Konkordato komiseri, ortada bir alacak varsa, devlet ya da özel farketmez aynı işleme tabi tutar. Yasal işlemlerin başlatılması için gerekli şartlar oluşmuş ise, komiser bunu alacak kalemi olarak not alıp gerekli işlemleri başlatabilir" diye konuştu.
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