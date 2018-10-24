Konkordato sayısı artıyor: Firmalar kamuya icra takibi başlatabilir mi?

Devletten alacaklı olduğundan dolayı nakit sıkıntısına düşen bazı firmalar konkordato ilan ediyor. Bu süre zarfında firmaya atanan komiser, alacaklarını alamadığı kamu kurumuna icra takibi başlatabilir veya devletin kamu hizmetleri dışındaki iktisadi teşekküllerindeki mallara haciz işlemi uygulayabilir.

Türkiye'nin hemen hemen her yerinden konkordato haberleri gelmeye devam ederken, başvuru yapan firmalar arasına devletle iş yapan şirketler de katıldı. Kimi firma sahibi devletten alacaklarını almadığından, kimisi de borçlarından dolayı bu yola başvuruyor. Şirketlere konkordato sürecinde atanan komiserler, firmanın finansal tablosunu düzenlerken alacakları da arıyor ve ödeme gününü teyit ediyor.

© AA / Devlet kurumlarına iş yapan FD Mühendislik konkordato ilan etti

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre , devletten gününde alacağını alamayan şirket, konkordato sürecinde kamu kurumlarına icra takibi başlatabilir.

Devletin özel bir şirketle yaptığı protokol ile yükümlendiği edimleri (borçlarını) yerine getirmek zorunda olduğunu belirten avukat Cenk Söbe, "Devlet şirketlerle yaptığı anlaşmalara göre ödemelerini gününde yapmak zorundadır. Her ne kadar kamu otoritesini temsil etse de, ticari güvenlik ve devlete güven gereği devlet özel bir şirket gibi yaptığı sözleşmeler ile bağlıdır ve borcunu ödemek zorundadır. Bu durumda, kamu ile özel şirket arasındaki sözleşme şartları sağladığı müddetçe, alacağını alamayan özel teşebbüs, alacağını yasal yollar ile tahsilata girişebilir. İcra takibi başlatabilir" ifadelerini kullandı.

'DEVLETE HACİZ İŞLEMİ YAPABİLİR'

Devletin kamu hizmeti dışında başka amaçlarla kullanılan malları hakkında haciz işlemi başlatabileceğini söyleyen Söbe, "Bu durumda İcra İflas Kanunu'nun 82. maddesi 'Devlet malları' tabirini kullanarak bunların haczedilemeyeceğini belirtmiştir. Burada bahsi geçen devlet malları, kamu yararına tahsis edilmişi mallar olup, kamu geliri niteliğindeki nakit ve alacaklara haciz işlemi yapılamaz. Bu mallar bütçe yasasına tabidir ve haczedilemez. Ancak devlete bağlı döner sermayeli işletmelerin malları ve devletin kamu hizmeti dışında başka amaçlarla kullanılan malları hakkında haciz işlemi yapılabilir. Örneğin ticari amaçlı sosyal tesisler, döner sermayeli hastanaler, market, restoran gibi işletmeler. Alacaklı olduğunu iddia eden taraf, bu tür işletmeler idareye bağlı olsa dahi haciz işlemi yapabilir" dedi.

Söbe, "Konkordato komiseri, ortada bir alacak varsa, devlet ya da özel farketmez aynı işleme tabi tutar. Yasal işlemlerin başlatılması için gerekli şartlar oluşmuş ise, komiser bunu alacak kalemi olarak not alıp gerekli işlemleri başlatabilir" diye konuştu.