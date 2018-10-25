Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Eryılmaz görevinden ayrıldı

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
— Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Eryılmaz görevinden ayrılmıştır.
Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Eryılmaz görevinden ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
— Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Eryılmaz görevinden ayrılmıştır.
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