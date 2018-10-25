TEİS Başkanı Saydan'dan ilaçta kur uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Saydan, ilaç tedarikinde yaşanan sorunların temel nedeninin euro kurunun yeni yıla kadar güncellenmeyecek olması olduğunu belirterek, "Bu yüzden piyasada başta ağrı kesiciler, grip aşısı olmak üzere tansiyon, diyabet, suni göz damlası ve KOAH hastalarının ilaçları bulunamayacak" uyarısında bulundu.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, dövizdeki artış ve euro kurunun yılbaşına kadar güncellenmemesi nedeniyle piyasada başta ağrı kesiciler, grip aşısı olmak üzere tansiyon, diyabet, suni göz damlası ve Koah hastalarının bile ilaçlarının bulunamadığını söyledi.

© REUTERS / Srdjan Zivulovic İlaç kuruna büyük zam

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in aktardığı habere göre , dün düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Saydan, şunları söyledi:

"Son yıllarda ülkemizin aldığı göçler nedeniyle Türkiye'nin bağışıklık sistemi olumsuz etkilendi. Dolayısıyla aşılanma her zamankinden daha da önemli. Grip aşısı Türkiye'de üretilmediğinden ithal ediliyor. Türkiye'de olası bir salgın vakasına karşı talebi karşılayacak yeterli miktarda aşı bulunmasında güçlük çekiliyor. Ayrıca risk grubundaki kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için de tehlikeli bir süreç bizi bekliyor. Vatandaşlarımız grip salgını gelmeden kendilerini korumaya almak için aşılarını reçetelendirip eczanelerimize geliyorlar ama aşıların tedarikinde sorun yaşıyoruz.

'İLAÇ TEDARİKİ ZORLAŞACAK'

Ülkemizdeki ilaç tüketimi bölgelere hatta şehirler göre değişiklik gösteriyor. Bazı illerde yoka giren ilaçlar, başka illerde bulunabiliyor. Bunun için 6197 sayılı kanunumuzda 'eczaneler arası takas' yapılabilmesi mümkün olmasına rağmen TİTCK tarafından sadece il içi takas uygulamasına izin verilmiyor. Bu durum komşu illerdeki eczacı meslektaşlarımızdan bile vatandaşlarımızın ilaçlarını takas edip almamıza engel oluyor. Yıl sonunun yaklaşıyor olması nedeniyle depolardan tevzi (az sayıda) olarak gönderilmeye başlanan ilaçlar önümüzdeki aylarda ilaç sıkıntıların kötü habercisi olarak görülüyor. Yıl sonunda ilaç sıkıntısı yaşanmaması, piyasada bulunan ilaçların efektif kullanımının sağlanması için iller arası takas yasağının kaldırılması gerekiyor."

Döviz kurunun yükselmesinden en çok etkilenen meslek gruplarından olduklarını ve enflasyonla mücadele ettiklerini belirten Saydan, "Reel değerlerle uyuşmayan euro kuru nedeniyle kârlılığın düşürüldüğü son nokta eczanelerdir. Artan faizler nedeniyle vadeleri kısıtlananlar eczacılardır. Kamu kurum iskontosunu uygulamayan firmalara yaptırım uygulanmadığı için onlarca kalem ürünü zarar ederek satan eczacılardır. İlaç dışı ürünler ve mamalar zam alırken stoklarındaki ürünleri aralıktaki fiyat düşüşleri ile zarar ederek satmak zorunda olan yine eczacılardır. Aralık ayında 404 kalemde yüzde 76'ya varan oranlarda indirim yapılacak. Bu durum ilaçların tedarikini daha da zorlaştıracaktır."