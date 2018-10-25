TEİS Başkanı Saydan'dan ilaçta kur uyarısı

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, dövizdeki artış ve euro kurunun yılbaşına kadar güncellenmemesi nedeniyle piyasada başta ağrı kesiciler, grip aşısı olmak üzere tansiyon, diyabet, suni göz damlası ve Koah hastalarının bile ilaçlarının bulunamadığını söyledi.
"Son yıllarda ülkemizin aldığı göçler nedeniyle Türkiye'nin bağışıklık sistemi olumsuz etkilendi. Dolayısıyla aşılanma her zamankinden daha da önemli. Grip aşısı Türkiye'de üretilmediğinden ithal ediliyor. Türkiye'de olası bir salgın vakasına karşı talebi karşılayacak yeterli miktarda aşı bulunmasında güçlük çekiliyor. Ayrıca risk grubundaki kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için de tehlikeli bir süreç bizi bekliyor. Vatandaşlarımız grip salgını gelmeden kendilerini korumaya almak için aşılarını reçetelendirip eczanelerimize geliyorlar ama aşıların tedarikinde sorun yaşıyoruz.
'İLAÇ TEDARİKİ ZORLAŞACAK'
Döviz kurunun yükselmesinden en çok etkilenen meslek gruplarından olduklarını ve enflasyonla mücadele ettiklerini belirten Saydan, "Reel değerlerle uyuşmayan euro kuru nedeniyle kârlılığın düşürüldüğü son nokta eczanelerdir. Artan faizler nedeniyle vadeleri kısıtlananlar eczacılardır. Kamu kurum iskontosunu uygulamayan firmalara yaptırım uygulanmadığı için onlarca kalem ürünü zarar ederek satan eczacılardır. İlaç dışı ürünler ve mamalar zam alırken stoklarındaki ürünleri aralıktaki fiyat düşüşleri ile zarar ederek satmak zorunda olan yine eczacılardır. Aralık ayında 404 kalemde yüzde 76'ya varan oranlarda indirim yapılacak. Bu durum ilaçların tedarikini daha da zorlaştıracaktır."
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