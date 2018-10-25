Gazprom, Türk Akımı’nın karadan geçen kısmının Türkiye'deki ikinci kolunun inşasına 2019’da başlayacak

Medvedev, Gazprom dergisine verdiği röportajda şimdilerde Türk Akımı’nın denizdeki ikinci kolunun inşasının tüm hızıyla devam ettiğini ve deniz dibindeki çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını söyledi.

Medvedev "Gelecek yıl Türkiye toprakları üzerindeki, karada bulunan transit kolunun inşasına geçmeyi planlıyoruz. Türk şirketi Botaş’la gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. aralık 2019’da Türk Akımı’nın hizmete geçirilmesi planlanıyor" dedi.

Medvedev, Gazprom’un Türk Akımı’nın ikinci kolunun Bulgaristan, Sıbristan, Macaristan ve İtalya gibi AB ülkelerine uzatılması konusu üzerinde de çalıştığını ekledi.

Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.