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    McKinsey

    Devlet, McKinsey ile çalışmaya 1.5 yıl önce başlamış

    © Fotoğraf : McKinsey
    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye'nin danışmanlık almaktan vazgeçtiği ABD'li McKinsey ile 1.5 yıl önce çalışıldığı ortaya çıktı.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen Türkiye Varlık Fonu denetim raporlarından çıkan bir belge, devletin ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey ile 1.5 yıl önce çalışmaya başladığını ortaya çıkardı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kaynak
    Erdoğan: McKinsey'den fikri danışmanlık alınmayacak, biz bize yeteriz
    Dün toplanan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na Türkiye'nin büyük firmalarının devredildiği Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) denetim raporları da sunuldu.

    HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da eski TVF Başkanı Mehmet Bostan imzalı bir yazıyı  Twitter hesabından paylaştı.

    Paylan, "Bakın, Meclis'e gelen Varlık Fonu Denetim Raporu'ndan ne çıktı! Hazine Bakanının 2 ay önce 'çalışmaya karar verdik', Erdoğan'ın 'çalışmayacağız' dediği McKinsey ile 1 Şubat 2017 tarihinden beri çalışıyorlarmış" dedi.

    Sözkonusu yazıda, "Mali denetim ve ilgili çalışmalara ilişkin elde edilen her türlü veri ve değerleme sonuçlarını içeren raporlarınızı McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. yetkili proje takımı ile paylaşılmasına izin verir ve paylaşılmasını rica ederim" ifadeleri yer alıyor.

    ​Hükümet, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında Maliyet ve Dönüşüm Ofisi'nin kurulacağını açıklamıştı. Bakanlık temsilcilerinin de yer alacağı ofis için McKinsey'den danışmanlık hizmeti alınacağı belirtilmişti. Muhalefet, şirketle iş yapılmasına karşı çıkmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'Biz bize yeteriz' demesinin ardından McKinsey'den danışmanlık hizmeti alınmasından vazgeçilmişti.

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    Etiketler:
    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu, YEP, McKinsey, Garo Paylan, Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Türkiye
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