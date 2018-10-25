Devlet, McKinsey ile çalışmaya 1.5 yıl önce başlamış

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen Türkiye Varlık Fonu denetim raporlarından çıkan bir belge, devletin ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey ile 1.5 yıl önce çalışmaya başladığını ortaya çıkardı.

Dün toplanan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na Türkiye'nin büyük firmalarının devredildiği Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) denetim raporları da sunuldu.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da eski TVF Başkanı Mehmet Bostan imzalı bir yazıyı Twitter hesabından paylaştı.

Paylan, "Bakın, Meclis'e gelen Varlık Fonu Denetim Raporu'ndan ne çıktı! Hazine Bakanının 2 ay önce 'çalışmaya karar verdik', Erdoğan'ın 'çalışmayacağız' dediği McKinsey ile 1 Şubat 2017 tarihinden beri çalışıyorlarmış" dedi.

Sözkonusu yazıda, "Mali denetim ve ilgili çalışmalara ilişkin elde edilen her türlü veri ve değerleme sonuçlarını içeren raporlarınızı McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. yetkili proje takımı ile paylaşılmasına izin verir ve paylaşılmasını rica ederim" ifadeleri yer alıyor.

Bakın, Meclise gelen Varlık Fonu denetim raporundan ne çıktı!



Hazine Bakanının iki ay önce “çalışmaya karar verdik”, Erdoğan’ın “çalışmayacağız” dediği McKinsey ile

1 Şubat 2017 tarihinden beri çalışıyorlarmış. pic.twitter.com/eUEoWpCJJt — Garo Paylan (@GaroPaylan) 24 октября 2018 г.

​Hükümet, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında Maliyet ve Dönüşüm Ofisi'nin kurulacağını açıklamıştı. Bakanlık temsilcilerinin de yer alacağı ofis için McKinsey'den danışmanlık hizmeti alınacağı belirtilmişti. Muhalefet, şirketle iş yapılmasına karşı çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'Biz bize yeteriz' demesinin ardından McKinsey'den danışmanlık hizmeti alınmasından vazgeçilmişti.