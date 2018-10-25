Çamlıca Camii'ni yapan firma da konkordato ilan etti

Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre, Çamlıca Camii inşaatı, Akasya AVM ve konut inşaatı, Adana Hilton ve Sabancı Üniversitesi inşaatlarında görev alan Hedef Yapı konkordato ilan etti.
1997 yılında kurulan Hedef Yapı'nın patronu Fatih Kalpakçı'nın konuyla ilgili açıklama yapmak istemediği belirtildi.
Hedef Yapı'nın Akasya AVM ve Konut, Dünya Ticaret Merkezi, Okçular Tekkesi, Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Sabancı Üniversitesi, Adana Hiltonsa gibi tanınmış projelerde imzası var.
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