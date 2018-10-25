Çamlıca Camii'ni yapan firma da konkordato ilan etti

Çamlıca Camii İnşaatı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Akasya AVM ve Adana Hilton inşaatlarında görev alan Hedef Yapı konkordato ilan etti.

Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre, Çamlıca Camii inşaatı, Akasya AVM ve konut inşaatı, Adana Hilton ve Sabancı Üniversitesi inşaatlarında görev alan Hedef Yapı konkordato ilan etti.

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İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan 2018/1179 sayılı karara göre, şirkete üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

1997 yılında kurulan Hedef Yapı'nın patronu Fatih Kalpakçı'nın konuyla ilgili açıklama yapmak istemediği belirtildi.

Hedef Yapı'nın Akasya AVM ve Konut, Dünya Ticaret Merkezi, Okçular Tekkesi, Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Sabancı Üniversitesi, Adana Hiltonsa gibi tanınmış projelerde imzası var.