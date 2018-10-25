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15:54 25 Ekim 2018
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

    Pekcan: 337 firmanın 6358 ürününde hatalı fiyat artışı tespit ettik

    © AA / Fatih Kurt
    Ekonomi
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    Fiyat artışı denetimleri kapsamında bugüne kadar 5300 firmayı, 77.386 ürünü denetlediklerini söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "337 firmanın 6358 ürününde hatalı fiyat artışı tespit ettik. 1581 ürünün etiketinde yanlış uygulamalar, gramajlarda oynamalar fark ettik" dedi. Pekcan, konkordatoyla ilgili inceleme başlatacaklarını duyurdu.

    Ticaret Bakanı Pekcan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve taleplere ilişkin bakanlık olarak üzerlerine düşen çalışmaları yapmaya çalıştıklarını söyledi.

    Konkordato
    © Fotoğraf : Twitter
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    Toplantıda dile getirilen sorunları değerlendiren Pekcan, "Konkordatoyla ilgili incelemelerimizi başlatıyoruz. Tasfiyeyle ilgili kanun taslağı bildiğim kadarıyla hazır, en kısa zamanda çıkacak. Fiyat farklarıyla ilgili çalışma devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili çalışma hazırlandı, bugünlerde çıkacak" diye konuştu.

    Sektör odaklı sıkıntıları not aldıklarını, bunları değerlendireceklerini vurgulayan Pekcan, "KDV iadeleriyle ilgili bakanımızdan bir çalışma talep ettik. En azından bunlar teminat gösterilebilir" ifadesini kullandı.

    'MOBİL UYGULAMA BAŞLATIYORUZ'

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
    © AA / Fatih Kurt
    Ticaret Bakanı Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapmışlar, tespit ettik
    Pekcan, firma ve marketlerde gerçekleştirilen fiyat denetimlerine ilişkin bilgiler vererek, şunları söyledi:

    "Bakanlık olarak ticaret erbabımıza sorun yaratmayacak, itibarını zedelemeyecek şekilde bu çalışmaları yürütüyoruz. Zabıtalarla ilgili olarak ticaret il müdürlüklerimize, 'Ne olur böyle yapmasınlar, verilen görevi kimseyi kırmadan, incitmeden, rencide etmeden yapsınlar.' şeklinde talimat verdik. Şu ana kadar 5 bin 300 firmayı, 77.386 ürünü denetledik. 337 firmanın 6358 ürününde hatalı fiyat artışı tespit ettik. 1581 ürünün etiketinde yanlış uygulamalar, gramajlarda oynamalar fark ettik. Alo 175 hattına 46 bin 13 başvuru geldi. 15 kişilik kadroyu 30 kişiye çıkardık. Bu hafta mobil uygulama başlatıyoruz. Şikayetle ilgili fotoğraf çekilip gönderilebilecek. Şikayetlerle ilgili gelişmeler telefondan izlenebilecek. Şikayetler merkeze ve ticaret il müdürlüğüne gidecek ve anında tedbir alınacak."

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    Etiketler:
    Fiyat artışı, Denetim, konkordato, Ankara Ticaret Odası (ATO), Ruhsar Pekcan, Türkiye
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