Albayrak: Dünyaya örnek olacak bir noktadayız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticari partneri olduğunu belirterek, "Dünyaya örnek olacak bir noktadayız" dedi. Alman mevkidaşı Altmaier ise Ankara ziyaretinin odak noktasının iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin yanı sıra siyasi ilişkileri de güçlendirmek olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticari partneri olduğunu söyleyen Albayrak, "Nürnberg'de polisin orantısız şiddetiyle hayatını kaybeden Ümit Dursun'un haberiyle sarsıldık. Bunların son bulmasını temenni ediyoruz. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Güçlü ekonomik iş birliğinin, siyasi iş birliğini beraberinde getirmesini bekliyorum. Dünyaya örnek olacak bir noktadayız" diye konuştu.

"Dünyanın huzur ve istikrarı için çok daha güçlü adımları hep birlikte atabiliriz. Ekonomi alanında artan bir ivme ile güçlenerek ilişkilerimizin siyasi alanda da destekleyeceğimize inanıyorum" diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu kadar güçlü bir ekonomik işbirliğinin, çok daha güçlü karşılıklı anlayış ve sağduyunun hakim olduğu bir siyasi işbirliğini de beraberinde getirmesini bekliyorum. Tüm süreçlere empati, karşılıklı anlayış ve diyalogla yaklaşmak çok önemli. Önümüzdeki dönemde çok daha yapıcı bir sürecin bizi beklediğini düşünüyorum. Çok daha güçlü iletişim kanallarının tesisi için hazırız."

ALTMAIER: İKİ ÜLKE ÇOK ÖNEMLİ TİCARET PARTNERİ

Bakan Albayrak'ın ardından söz alan Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier ise, "İki ülke çok önemli ticaret partneri. 7.500'den fazla Alman şirketin Türkiye'de yatırımı bulunuyor. İkili ilişkileri geliştirmede kararlıyız" dedi.

"Türkiye ile sadece NATO'da önemli bir partner değiliz aynı zamanda on yıllardır çok dostane ilişkilerimiz var" diyen Altmaier, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaretin odak noktası, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesiyle birlikte siyasi ilişkileri de kuvvetlendirmek. Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir ülke. Benim hedefim ekonomik iş birliği üzerinden yakınlaşmamız. Bu yatırım, ekonomimizin ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Bundan dolayı siyasi ve diplomatik alanda var olan problemleri çözme sinyali vermek istiyorum. Ekonomik iş birliğinin ilerlemesini de sağlamamız lazım."

Altmaier, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da, "Bu olayla ilgili birçok soru işareti var. Türk hükümetinin bu soruşturmadaki çabalarını takdir ediyoruz" şeklinde konuştu.