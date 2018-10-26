Türk şirket, Özbekistan’da iki altın madeni kuracak

Özbekistan Devlet Jeoloji Komitesi’nden bir yetkilinin Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, Özbekistan Jeoloji ve Maden Kaynakları Komitesi ile Taşyapı şirketi, Samarkant bölgesinde iki altın madeni kurmak için anlaşma imzaladı.

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Devlet Jeoloji Komitesi yetkilisi "İşbirliği anlaşması uyarınca taraflar Samarkant bölgesindeki Galabulak ve Kuştepe alanlarında altın arama ve keşif çalışmaları yürütecek" dedi. Türk şirketi, özellikle dört ay içinde sahalarda sondaj çalışmaları, teknik dokümantasyonun hazırlanması çalışmaları ve sahalarda ön fizibilite çalışması yapacak.

Projenin ilk aşamasının olumlu sonuçlanması durumunda taraflar, altın yatakları keşfinin işbirliği formları ve şartlarını imzalayacak.

Özbekistan Devlet Jeoloji Komitesi'nden yapılan açıklamada, Galabulak ve Kuştepe sahalarında tahmin edilen altın kuvars ve altın sülfür cevherlerinin toplam hacmi 5.9 ton altından oluşuyor.