Dolar, güne 5.65 seviyesinde başladı

Merkez Bankası (TCMB) dün gerçekleşen Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilere paralel yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu.
İTTİFAK AÇIKLAMASIYLA SERT DALGALANDI
Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AKP'den gelen açıklamalarla salı günü sert dalgalanan dolar/TL çarşamba günü 5.75'ten 5.68'e inmişti.
Dolar/TL ABD'li papaz Andrew Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.
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