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12:10 26 Ekim 2018
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    Konkordato

    Mali müşavirler arasında ‘konkordato’ krizi

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kendilerinin de konkordato komiseri olabilmesi için dava açtı. Oda başkanı Akdemir, "15 bin TL komiserlik ücreti olan komiser var" diyor.

    Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, firmalar veya vatandaşlar konkordato ilan ederken mahkeme bu şahıslara mali müşavir komiseri atıyor. Bu kararla birlikte mali müşavirler atandığı; ticari kuruluşun, küçük esnafın veya vatandaşın mali yapısını düzenliyor ve konkordato mühlet kararı sonrası mahkemeye bir rapor sunuyor.

    Eğer rapor olumlu ise yani kurum veya kişilerin mali tablosunda bir düzelme var ise mahkeme bu kişilere ek olarak bir konkordato süre daha tanıyor. Ancak verilen rapor olumsuzsa mahkeme bu kararı değerlendirip kişinin veya kurumun iflasına karar veriyor. Bu nedenle konkordato sürecinde mali müşavir komiserlerinin yerinin çok önemli olduğunu söyleyen İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir, "Özellikle de bu dönemde firmalar artık konkordato ilan etmeden önce bir mali müşavire danışıyor. Yani bu konuda bizlerden danışmanlık hizmetleri alıyorlar. Daha sonra mali müşavirin vereceği karar yönünde şirket sahipleri konkordato ilan edip etmeyeceğine karar veriyor" dedi.

    Konkordato
    © Fotoğraf : Twitter
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    'BORÇ DEVAM EDİYOR'

    Konkordato süresi boyunca eğer firma olumlu bir tablo ortaya koyamamışsa mahkemenin iflas kararı vermediğini söyleyen Akdemir," Konkordato sonunda eğer olumlu bir sonuç çıkmamışsa mahkeme iflasa karar vermiyor. Yani anlayacağınız konkordato süresi bittiğinde borçlu borcundan kurtulmuş olmuyor. O borç devam ediyor" dedi.

    'ÖZ EVLAT GİBİLER'

    Ayırca mali müşavirlerin ikiye ayrıldığını da belirten Başkan Akdemir, "Mahkemeler bu davalara yeminli mali müşavir atıyorlar. Yeminli mali müşavirler devlet kökenli olduğundan düzenlemelere müdahale ediyorlar… Onlar biraz devlete karşı öz evlat gibiler. Dava açtık şu anda davamız devam ediyor. Konkordato komiserliğini bize de verin dedik" ifadelerini kullandı.

    Konkordato süresinde mali müşavirlerin yaptığı işlerden aldıkları ücrete kadar İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir akıllara takılan soruları yanıtladı.

    Akdemir, "Konkordato komiseri bu süreci nasıl yürütüyor?" sorusu üzerine şunları söyledi:

    — Bir küçük esnafsa mali müşavir rapor hazırlıyor. Bir vatandaşsa herhangi bir kimsenin rapor hazırlamasına gerek yok. Mahkeme komiserinin nezdinde borçlarını söylüyor. Aylık gelirlerini söylüyor. Komiser de alacaklı ile borçlular arasında bir anlaşma sağlıyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa konkordato süresi bittiğinde komiser olumsuz rapor hazırlıyor. Bu durumda firmanın veya vatandaşın konkordato süresi bitiyor. Alacaklılar haciz işlemini başlatabiliyor. Konkordato süresi boyunca şahıslar istediği gibi mal varlıklarını satabiliyor. Hatta her şeyini satabilirler. Tabi bu satış borçlarını ödemek üzere yapılır. Özeline geçiremezler bu parayı.

    Milli Savunma Bakanlığı
    © AA /
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    - Bu durum tamamen mahkemenin kararına bağlı. Birden çok fazla dosya var. Ücreti 15 bin TL olanı da var. Açıkçası olayın ağırlığına göre fiyat değişiyor. Tamamen davanın ekonomik boyutuna göre değişiyor. Çok büyük bir holdingin iflasında milyarları, trilyonları konuşuruz. Bu dolayısıyla büyük emeği gerektiriyor. Bu durumda konkordato komiserinin ücreti de ona göre değişiyor.

    Etiketler:
    mali müşavir, konkordato, kriz, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yücel Akdemir, Türkiye
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