CW Enerji'den konkordato başvurusu

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan CW Enerji A.Ş. de konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, 3 aylık geçici süre tanıyarak, 3 kişilik komiser heyeti atandı.

Ekonomik kriz nedeniyle iflas koruma (konkordato) başvurusu yapan şirketlere bir yenisi daha eklendi. İSO 500 listesinde bulunan CW Enerji AŞ ve şirketin iki yöneticisi için konkordato talep edildi.

© Fotoğraf : Twitter Mali müşavirler arasında ‘konkordato’ krizi

CW Enerji Mühendislik Ticaret Sanayi AŞ ile şirketin yöneticileri Tarzan Tarık Sarvan ve Volkan Yılmaz için Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici süre tanıdı. Mahkeme ayrıca 3 kişilik komiser heyeti atadı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, mali güçlük içinde olduğu kaydedilen şirketin, verilecek konkordato kararı ile birlikte faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütebileceğine işaret edildi.

Şirket faaliyetlerinin denetimi için de S.M.M.M. Arif Barış, Av.Eylem Has ve Elektrik Mühendisi Harun Merter, geçici konkordato komiseri olarak atandı. Davanın yargılamasına 25 Ocak 2019'da devam edilecek.

İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 şirketi listesinde 413'üncü sırada yer alan CW Enerji, Uzak Doğu ve Avrupa'ya yönelik de güneş paneli üretimi yapıyor.