Türkiye ile Almanya'dan enerji iş birliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'le iki ülkenin enerji alanında işbirliğini öngören niyet mektubunu imzalayacaklarını duyurdu. Dönmez, AB'nin enerjide yapacağı stratejik hamlelerin yolunun Türkiye'den geçtiğini söyledi.

Bakan Dönmez ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Türk-Alman Enerji Forumu'na katıldı.

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İki ülke ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Dönmez, "Önümüzdeki süreçte iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği potansiyelinin hızlıca hayata geçirilmesi amacıyla bugün meslektaşım Altmaier'le bir niyet mektubu imzalayacağız. Bu niyet mektubunda yer alan iş birliği alanlarında çalışmalarımızı süratle ve sonuç odaklı devam ettirerek, halihazırda belirli bir seviyeye ulaşmış olan ikili iş birliğimizi daha da geliştireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından olduğunu hatırlatan Dönmez, 2017'de ikili ticaret hacminin 36.4 milyar dolara ulaştığını söyledi. Dönmez, Almanya'nın 15.1 milyar dolarla Türkiye'nin ihracatında birinci sırada, ithalatında ise yaklaşık 21-22 milyar dolarla Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını dile getirdi.

Dönmez, AB'nin enerjide yapacağı stratejik hamlelerin yolunun Türkiye'den geçtiğini belirterek, Türkiye'nin artan jeopolitik konumunun öneminin "Avrupa'nın enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar" tezini her geçen gün pekiştirdiğini ifade etti.

Enerji alanındaki işbirliğini artırmak için iki ülke arasında ‘yol haritası' oluşturulduğunu anlatan Dönmez, "Böylece iki ülkenin kamu ve özel sektörünün enerji alanında iş birliği yapabileceği alanlara ve odaklanabileceği projelere yer verildi" dedi ve ekledi: "Yol haritasında belirlenen iş birliği konularının Türk ve Alman özel sektörünün de katkılarıyla somut iş birliklerine dönüştürülebilmesi için dört çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma gruplarının faaliyet alanları içinde hem Türkiye'nin hem de Almanya'nın büyük önem verdiği yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği başta olmak üzere enerji altyapısı ve sektör eşleşmesi ile elektrik ve doğal gaz piyasalarındaki düzenlemeler yer almaktadır."