Türkiye ile Almanya'dan enerji iş birliği

Bakan Dönmez ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Türk-Alman Enerji Forumu'na katıldı.
Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından olduğunu hatırlatan Dönmez, 2017'de ikili ticaret hacminin 36.4 milyar dolara ulaştığını söyledi. Dönmez, Almanya'nın 15.1 milyar dolarla Türkiye'nin ihracatında birinci sırada, ithalatında ise yaklaşık 21-22 milyar dolarla Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını dile getirdi.
Dönmez, AB'nin enerjide yapacağı stratejik hamlelerin yolunun Türkiye'den geçtiğini belirterek, Türkiye'nin artan jeopolitik konumunun öneminin "Avrupa'nın enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar" tezini her geçen gün pekiştirdiğini ifade etti.
Enerji alanındaki işbirliğini artırmak için iki ülke arasında ‘yol haritası' oluşturulduğunu anlatan Dönmez, "Böylece iki ülkenin kamu ve özel sektörünün enerji alanında iş birliği yapabileceği alanlara ve odaklanabileceği projelere yer verildi" dedi ve ekledi: "Yol haritasında belirlenen iş birliği konularının Türk ve Alman özel sektörünün de katkılarıyla somut iş birliklerine dönüştürülebilmesi için dört çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma gruplarının faaliyet alanları içinde hem Türkiye'nin hem de Almanya'nın büyük önem verdiği yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği başta olmak üzere enerji altyapısı ve sektör eşleşmesi ile elektrik ve doğal gaz piyasalarındaki düzenlemeler yer almaktadır."
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