Rus basını: AB'nin çelik ithalatı kısıtlaması, Rus ve Türk şirketlere yaradı

TÜRKİYE'DEN AB'YE YAPILAN ÇELİK İHRACATI 2018'NİN İLK 9 AYINDA YÜZDE 57 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ
Avrupa Çelik Üreticileri Birliği'nin (Eurofer) verilerine göre Rusya ve Türkiye'den AB'ye ihracat 2018'in ilk 9 ayında sırasıyla yüzde 56 ve yüzde 57 arttı.
Rus firmaları, 2015 yılında 5 yıllık anti-damping vergisi getirilmesi sonrası 2016 ve 2017'de sevkiyatı ciddi oranda azaltmıştı.
ABD, AB'YE UYGULADIĞI EK VERGİ KARARINDAN VAZGEÇMEMİŞTİ
AB, ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulamasının etkilerinden çelik sektörünü korumak için çeşitli kategorilerdeki ithalatın geleneksel seviyeleri aşması durumunda yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.
Buna göre, 19 Temmuz'dan itibaren AB'nin 'gümrük vergisi kotası' sistemiyle 23 farklı kategorideki çelik ürünü ithalatı son 3 yılın ortalamasını aştığı takdirde yüzde 25 oranında ilave ek gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştı.
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