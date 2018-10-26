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22:14 26 Ekim 2018
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    Çelik- Gümrük vergisi

    Rus basını: AB'nin çelik ithalatı kısıtlaması, Rus ve Türk şirketlere yaradı

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Ekonomi
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    Rus Kommersant gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) getirdiği geçici çelik ithalatı kısıtlamasının Türkiye ve Rusya'ya yaradığı ve iki ülkenin ilk 9 aydaki ihracatının yüzde 56-57 arttığı belirtildi.

    Çelik
    © REUTERS / Candace Elliott
    Türkiye çelik ithalatına kota getiriyor
    Kommersant gazetesinin haberine göre, ABD'nin AB'den yapılan çelik ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine yanıt olarak, AB'nin, çelik ithalatına Şubat 2019'a kadar geçerli olmak üzere kısıtlama getirmesi Rusya ve Türkiye'deki imalatçılara yaradı.

    TÜRKİYE'DEN AB'YE YAPILAN ÇELİK İHRACATI 2018'NİN İLK 9 AYINDA YÜZDE 57 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

    Avrupa Çelik Üreticileri Birliği'nin (Eurofer) verilerine göre Rusya ve Türkiye'den AB'ye ihracat 2018'in ilk 9 ayında sırasıyla yüzde 56 ve yüzde 57 arttı.

    Rus firmaları, 2015 yılında 5 yıllık anti-damping vergisi getirilmesi sonrası 2016 ve 2017'de sevkiyatı ciddi oranda azaltmıştı.

    ABD, AB'YE UYGULADIĞI EK VERGİ KARARINDAN VAZGEÇMEMİŞTİ

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    ABD'den çelik-alüminyum tokadı, Avrupa Birliği'nden rest
    AB, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi olmadığını gerekçe göstererek ABD'nin gümrük vergilerinden daimi bir biçimde muaf tutulma çağrısında bulunmuştu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucunda AB, ABD'yi kararından vazgeçirememişti.

    AB, ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulamasının etkilerinden çelik sektörünü korumak için çeşitli kategorilerdeki ithalatın geleneksel seviyeleri aşması durumunda yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.

    Buna göre, 19 Temmuz'dan itibaren AB'nin 'gümrük vergisi kotası' sistemiyle 23 farklı kategorideki çelik ürünü ithalatı son 3 yılın ortalamasını aştığı takdirde yüzde 25 oranında ilave ek gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştı.

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    Etiketler:
    Rusya ve Türkiye'den AB'ye yapılan çelik ithalatı, Avrupa Çelik Üreticileri Birliği, Avrupa Birliği (AB), Kommersant gazetesi, AB, ABD, Türkiye, Rusya
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