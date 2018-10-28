Kayıt
11:36 28 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Dolar

    Milyarderler servetlerine servet kattı

    © Flickr /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 06

    Dünyada milyarderlerin toplam serveti 2017'de yüzde 19 arttı. En çok yeni milyarder çıkaran ülke ise Çin oldu. Çin bir yılda haftada iki milyarder yarattı.

    Dünya genelinde milyarderlerin toplam servetinin 2017 yılında yüzde 19 oranında tarihi bir artış göstererek 8.9 trilyon dolar seviyesine ulaştığı açıklandı.

    İsviçre Bankası USB ve denetim şirketi PwC tarafından hazırlanan 'Billionaire Insights 2017' adlı rapora göre geçtiğimiz yıl 199 kişi milyarderler sınıfına girerken, toplam milyarder sayısı 2 bin 158'e yükseldi.

    Alibaba’nın kurucusu ve sahibi Jack Ma
    © REUTERS / Ruben Sprich
    Alibaba kurucusu Jack Ma: Nakitsiz bir toplum istiyorum
    DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Çin, geçtiğimiz yıl kaydedilen tarihi artışın tetikleyici faktörü oldu. Milyarder sayısının 2017 yılında 318'den 373'e yükseldiği ülkede milyarderlerin sahip olduğu toplam servet yüzde 39 artış göstererek 1.12 trilyon dolara ulaştı.

    Asya'nın en büyük ekonomisi olan ülke rapora göre geçen yıl her hafta iki milyarder yarattı. Milyarderlerin çoğunluğu teknoloji ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteriyor.

    UBS Küresel Servet Yönetimi'nden Josef Stadler, "Geçtiğimiz 10 yılda Çinli milyarderler dünyanın en geniş ve en başarılı şirketlerini yaratarak yaşam standartlarını yükselttiler" yorumunda bulundu.

    ÇİNLİ MİLYARDERLER ABD'YE MEYDAN OKUYOR

    Çin'de bulunan milyarderlerin sayısının artacağı öngörülüyor. Raporda, Çin'de 2006 yılında sadece 16 milyarderin bulunduğuna dikkat çekilirken "ülkenin büyük nüfusu ve teknoloji alanındaki gelişmelerin iş insanlarına şirketlerini büyütebilmeleri için uygun ortamı sağladığı" ifade ediliyor.

    Wall Street / ABD ekonomisi
    © REUTERS / Andrew Kelly
    ABD'li milyarder: Hepimiz dominoyuz ve birbirimize çok yakınız
    Asya'nın özellikle Çin'in Şenzen bölgesinden çıkan yeni milyarderleri Amerika'nın teknoloji alanındaki ağırlığına meydan okuyor. Rapora göre 2017'de Çin start-up'lara ayrılan girişim sermayesi fonunun ABD seviyesine çıkardı. Yapay zekaya ilişkin patent başvuruları Amerika kıtasındakinin dört katına çıkarken, blockchain ve kripto ile ilgili patent başvuruları ise üç kat daha fazla oldu.

    Bilim ve teknoloji sektöründeki telif hakları konusunda yaşanan uyuşmazlıklar ve karşılıklı ekonomik yaptırımlar nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim tırmanırken Çin'in teknoloji alanında Silikon Vadisi'ne meydan okuduğu ifade edildi. Raporda ayrıca ABD ve Çin arasındaki ticari savaşın olumsuz etkilerine ilişkin uyarılar da yer aldı.

    Amerika kıtasının milyarderlerinin serveti ise Çin'e oranla daha yavaş bir büyüme kaydetti. Milyarderlerin toplam serveti yüzde 12'lik artış göstererek 3.6 trilyon dolara erişti. 5 yıl önce senede 87 milyarder yaratan Amerika kıtasında bu sayı 2017 yılında 53'te kaldı. Paranın değerlenmesi nedeniyle Avrupalı milyarderlerin serveti yüzde 19 oranında büyürken, milyarder sayısı yüzde 4'lük bir artışla 414'e ulaştı.

    İlgili konular:

    Sabah gazetesi: Çinli milyarderler yatırım için Türkiye'ye geliyor
    Amerikalı milyarder Trump için görevden uzaklaştırma kampanyası başlattı
    Milyarder işadamı, Trump'ın Ticaret Bakanı oldu
    ABD’deki gizemli Türk milyarder: Bu adam yaşlandırmayı durdurabilir mi?
    Forbes zenginleri açıkladı: 32 Türk milyarder listede
    Etiketler:
    Milyarder, PwC, Silikon Vadisi, DW Türkçe, İsviçre, Avrupa, ABD, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mardin’de, sonbahar ve kış aylarında etkili olan sisin oluşturduğu manzara film sahnelerini aratmıyor.
    Mardin’de film sahnelerini aratmayan sisli manzaralar
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet