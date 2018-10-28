Lada'nın iki modeli, Avrupa'da en çok satılan araçlar arasında

Rus otomotiv sektörünün önde gelen markası Lada'nın Vesta ve Granta modellerinin Avrupa'da en çok satılan 100 marka sıralamasında konumunu güçlendirdiği belirtildi.

Focus2move danışmanlık şirketinin verilerine göre, bu yılın ilk 9 ayının sonunda Avrupa'da 82 bin 794 Lada Vesta otomobilin satışı gerçekleştirildi. Bu sayı, bir önceki yılın aynı döneminde bu modelden satılan araçların sayısına göre yüzde 46.5 artış olduğunu gösteriyor.

Bu yılki satışlar sayesinde Rus markası, Avrupa'da en çok satılan araçlar sıralamasında geçen yıl bulunduğu 71. sıradan 49. sıraya yükseltti. Lada Vesta (83 binden fazla satılan) Hyundai i20 ve BMW 5 serisinin (82 610) arasında yer buldu.

Lada Granta modelinden ise bu yılın ilk 9 ayında 74 bin 463 aracın satışı yapıldı. Böylelikle bu model de geçen yıla göre bir kademe yükselerek 55. sırada yer aldı. Lada Granta'nın sıralamadaki 'komşuları' ise Volkswagen Up ve Volkswagen Touran.