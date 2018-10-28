Lada'nın iki modeli, Avrupa'da en çok satılan araçlar arasında

Focus2move danışmanlık şirketinin verilerine göre, bu yılın ilk 9 ayının sonunda Avrupa'da 82 bin 794 Lada Vesta otomobilin satışı gerçekleştirildi. Bu sayı, bir önceki yılın aynı döneminde bu modelden satılan araçların sayısına göre yüzde 46.5 artış olduğunu gösteriyor.
Lada Granta modelinden ise bu yılın ilk 9 ayında 74 bin 463 aracın satışı yapıldı. Böylelikle bu model de geçen yıla göre bir kademe yükselerek 55. sırada yer aldı. Lada Granta'nın sıralamadaki 'komşuları' ise Volkswagen Up ve Volkswagen Touran.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)