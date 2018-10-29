Dolar/TL 5.60'ın altında işlem görüyor

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik MHP ve AK Parti'den gelen açıklamalarla geçen hafta sert dalgalanan dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 5.65'in altında kalmaya devam etti.

Dolar/TL kuru bu sabah 5.59 seviyesinden, euro ise 6.37'den işlem görüyor.

Küresel piyasalardaki devam eden satış baskısına karşın TL geçen haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izlerken benzer para birimlerinden sınırlı da olsa iyimser bir seyir gözleniyor.

Reuters'ın aktardığına göre, bankacılar Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasaların yılın son enflasyon raporuna ve ekim ayı enflasyon verilerine odaklanacağını belirtiyor.